पाकिस्तान-अफगानिस्तान बॉर्डर पर तनाव! घुसपैठ के बाद भीषण मुठभेड़, 28 लड़ाके ढेर; सीमा पर हाई अलर्ट

डिजिटल डेस्क। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा (डूरंड लाइन) पर एक बार फिर स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई है। तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को जानकारी देते हुए बताया कि सीमा पार कर पूर्वी अफगानिस्तान में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे 28 लड़ाकों को मौत के घाट उतार दिया गया है। तालिबान प्रशासन के अनुसार, मारे गए लड़ाकों में से अधिकांश पूर्व अफगान सुरक्षाबल के सदस्य थे।

गुलिस्तान सेक्टर में मुठभेड़: पाकिस्तानी सेना ने की जवाबी कार्रवाई यह पूरी घटना डूरंड लाइन के समीप स्थित गुलिस्तान सेक्टर की है, जहां पिछले कुछ दिनों से दोनों देशों के बीच तनाव की खबरें सामने आ रही थीं। पाकिस्तान के सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक, यह ऑपरेशन एक जवाबी सैन्य कार्रवाई का हिस्सा था। उन्होंने दावा किया कि ये लड़ाके पाकिस्तानी सीमा में घुसकर आक्रामक गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, जिसके जवाब में बल प्रयोग किया गया।