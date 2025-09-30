मेरी खबरें
    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 30 Sep 2025 01:45:52 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 30 Sep 2025 01:54:07 PM (IST)
    Video: पाकिस्तान का क्वेटा फिदायीन हमले से दहला, धमाके में 6 की मौत; हमलावर ने खुद को उड़ाया
    क्वेटा में बम धमाका। (फोटो- सोशल मीडिया)

    एजेंसी, क्वेटा। Pakistan Quetta Bomb Blast: पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में एक बार फिर बम धमाका हुआ है। शहर के जरघून रोड के पास हुए इस फिदायीन हमले ने पूरे इलाके को हिला दिया। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हैं।

    धमाके के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। फायरिंग की आवाजें गूंजने लगीं। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां आपातकालीन सेवाएं सक्रिय कर दी गई हैं। पिछले एक महीने में क्वेटा में यह दूसरा बड़ा धमाका है।

    ये वीडियो देखें

    1 महीने में दो बड़े धमाके

    क्वेटा में यह एक महीने में दूसरा धमाका है। इससे पहले 2 सितंबर को पूर्व सीएम अख्तर मेंगल के काफिले को टारगेट किया गया था। इसमें उनकी बाल-बाल जान बची थी, लेकिन कई पार्टी कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए नईदुनिया के साथ।

