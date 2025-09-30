Video: पाकिस्तान का क्वेटा फिदायीन हमले से दहला, धमाके में 6 की मौत; हमलावर ने खुद को उड़ाया

एजेंसी, क्वेटा। Pakistan Quetta Bomb Blast: पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में एक बार फिर बम धमाका हुआ है। शहर के जरघून रोड के पास हुए इस फिदायीन हमले ने पूरे इलाके को हिला दिया। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हैं।

धमाके के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। फायरिंग की आवाजें गूंजने लगीं। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां आपातकालीन सेवाएं सक्रिय कर दी गई हैं। पिछले एक महीने में क्वेटा में यह दूसरा बड़ा धमाका है।

ये वीडियो देखें 🚨BREAKING: Authorities report that 8 people, including three Frontier Corps personnel, were killed in a blast on Zarghun Road, Quetta, Pakistan. The explosion occurred near the FC Balochistan security facility. The attack is believed to be a suicide bombing involving a vehicle… pic.twitter.com/zw3ShBU7kB — World Source News 24/7 (@Worldsource24) September 30, 2025 1 महीने में दो बड़े धमाके क्वेटा में यह एक महीने में दूसरा धमाका है। इससे पहले 2 सितंबर को पूर्व सीएम अख्तर मेंगल के काफिले को टारगेट किया गया था। इसमें उनकी बाल-बाल जान बची थी, लेकिन कई पार्टी कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए थे।