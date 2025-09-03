Pakistan Blast: क्वेटा में धमाके से दहला पाकिस्तान, BNP की रैली में विस्फोट; 14 की मौत

एजेंसी, बलूचिस्तान। Pakistan blast news: पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा मंगलवार को एक बड़े धमाके से दहल उठी। शाहवानी स्टेडियम के पास हुए इस विस्फोट में कम से कम 14 लोगों की मौत होने और 35 से ज्यादा लोग घायल होने की जानकारी मिली है।

दरअसल, सरदार अटाउल्लाह मेंगल की चौथी पुण्यतिथि के मौके पर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी (BNP) ने रैली का आयोजन किया था। इसके समाप्त होते ही जोरदार विस्फोट हुआ, जिसमें बलूचिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री बख्त मुहम्मद काकर के भी मारे जाने की खबर है।

अख्तर मेंगल पर था निशाना पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच से पता चला है कि यह हमला बीएनपी नेता अख्तर मेंगल और उनके काफिले को निशाना बनाकर किया था। हालांकि, मेंगल इस हमले में सुरक्षित बच निकले। बीएनपी प्रवक्ता सजिद तरीन ने बताया कि मेंगल का वाहन गुजरने के तुरंत बाद ही जोरदार धमाका हुआ। उन्होंने कहा कि विस्फोट में पार्टी के 13 कार्यकर्ता मारे गए है। घायलों की हालत गंभीर धमाके में घायल कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया है। सुरक्षा बलों ने इलाके को तुरंत सील कर बचाव कार्य शुरू कर दिया। अधिकारी यह जांच कर रहे हैं कि धमाका आईईडी (IED) से हुआ या किसी आत्मघाती हमलावर ने अंजाम दिया।