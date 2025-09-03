मेरी खबरें
    Pakistan Blast: क्वेटा में धमाके से दहला पाकिस्तान, BNP की रैली में विस्फोट; 14 की मौत

    पाकिस्तान के क्वेटा में बीएनपी रैली के पास हुए भीषण धमाके में 14 लोगों की मौत और 35 से अधिक घायल हुए। हमला बीएनपी नेता अख्तर मेंगल को निशाना बनाकर किया गया था, हालांकि वे सुरक्षित बच गए। मुख्यमंत्री बगटी ने घटना को कायराना हरकत बताया और दोषियों को पकड़ने के निर्देश दिए।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 03 Sep 2025 09:08:51 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 03 Sep 2025 09:08:51 AM (IST)
    पाकिस्तान में धमाका। (फाइल फोटो)

    1. क्वेटा में बीएनपी रैली के पास भीषण धमाका हुआ।
    2. विस्फोट में 14 मरे, 35 से अधिक लोग घायल।
    3. अख्तर मेंगल का काफिला निशाना।

    एजेंसी, बलूचिस्तान। Pakistan blast news: पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा मंगलवार को एक बड़े धमाके से दहल उठी। शाहवानी स्टेडियम के पास हुए इस विस्फोट में कम से कम 14 लोगों की मौत होने और 35 से ज्यादा लोग घायल होने की जानकारी मिली है।

    दरअसल, सरदार अटाउल्लाह मेंगल की चौथी पुण्यतिथि के मौके पर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी (BNP) ने रैली का आयोजन किया था। इसके समाप्त होते ही जोरदार विस्फोट हुआ, जिसमें बलूचिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री बख्त मुहम्मद काकर के भी मारे जाने की खबर है।

    अख्तर मेंगल पर था निशाना

    पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच से पता चला है कि यह हमला बीएनपी नेता अख्तर मेंगल और उनके काफिले को निशाना बनाकर किया था। हालांकि, मेंगल इस हमले में सुरक्षित बच निकले। बीएनपी प्रवक्ता सजिद तरीन ने बताया कि मेंगल का वाहन गुजरने के तुरंत बाद ही जोरदार धमाका हुआ। उन्होंने कहा कि विस्फोट में पार्टी के 13 कार्यकर्ता मारे गए है।

    घायलों की हालत गंभीर

    धमाके में घायल कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया है। सुरक्षा बलों ने इलाके को तुरंत सील कर बचाव कार्य शुरू कर दिया। अधिकारी यह जांच कर रहे हैं कि धमाका आईईडी (IED) से हुआ या किसी आत्मघाती हमलावर ने अंजाम दिया।

    अख्तर मेंगल का बयान

    हमले के बाद अख्तर मेंगल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा कि अलहमदुलिल्लाह, मैं सुरक्षित हूं, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं की शहादत से बेहद दुखी हूं। उन्होंने मेरे मकसद के लिए अपनी जान दी है। उनका बलिदान कभी भुलाया नहीं जाएगा।

    मुख्यमंत्री बगटी की प्रतिक्रिया

    बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर सरफराज बगटी ने इस हमले की निंदा करते हुए इसे शांति के दुश्मनों का कायराना कृत्य बताया। उन्होंने घायलों के लिए बेहतर इलाज के आदेश दिए हैं। जांच के लिए विशेष समिति गठित करने की घोषणा की। सुरक्षा एजेंसियों को जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ने का निर्देश दिया।

    सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटीं

    घटना के बाद क्वेटा और आसपास के इलाकों में सुरक्षा और सख्त कर दी गई है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस हमले के पीछे कौन-सा आतंकी संगठन शामिल है।

