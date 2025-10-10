पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में की एयरस्ट्राइक, टीटीपी चीफ को मारने की कोशिश

एजेंसी, काबुल। काबुल में गुरुवार देर रात जोरदार धमाकों की आवाजों से शहर दहल उठा। चश्मदीदों ने बताया कि रात करीब 9:50 बजे दो तेज धमाके हुए, जिनकी गूंज शहर के कई इलाकों तक सुनाई दी। मिली जानकारी के अनुसार, टीटीपी के ठिकानों पर पाकिस्तान ने कथित तौर पर एयरस्ट्राइक की है।

दिलचस्प बात यह है कि ये धमाके ठीक उसी वक्त हुए जब अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारत पहुंचे थे। यह तालिबान सरकार की तरफ से भारत की पहली हाई-लेवल विजिट है, जिससे यह घटना और भी सस्पिशस लग रही है।