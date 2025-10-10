मेरी खबरें
    पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में की एयरस्ट्राइक, टीटीपी चीफ को मारने की कोशिश

    काबुल में गुरुवार देर रात दो धमाकों से दहशत फैल गई। चश्मदीदों ने इसे एयरस्ट्राइक बताया, जबकि तालिबान प्रवक्ता ने जांच जारी रहने की बात कही। यह धमाके उस वक्त हुए जब अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर थे। अभी तक किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 10 Oct 2025 08:04:31 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 10 Oct 2025 08:04:31 AM (IST)
    काबुल में बम धमाके।

    HighLights

    1. काबुल में देर रात दो धमाकों से मचा हड़कंप।
    2. धमाकों की आवाज़ें रात 9:50 बजे सुनी गईं।
    3. चश्मदीदों ने एयरस्ट्राइक की संभावना जताई है।

    एजेंसी, काबुल। काबुल में गुरुवार देर रात जोरदार धमाकों की आवाजों से शहर दहल उठा। चश्मदीदों ने बताया कि रात करीब 9:50 बजे दो तेज धमाके हुए, जिनकी गूंज शहर के कई इलाकों तक सुनाई दी। मिली जानकारी के अनुसार, टीटीपी के ठिकानों पर पाकिस्तान ने कथित तौर पर एयरस्ट्राइक की है।

    दिलचस्प बात यह है कि ये धमाके ठीक उसी वक्त हुए जब अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारत पहुंचे थे। यह तालिबान सरकार की तरफ से भारत की पहली हाई-लेवल विजिट है, जिससे यह घटना और भी सस्पिशस लग रही है।

    तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बयान जारी कर कहा कि विस्फोट की जांच चल रही है। अभी तक किसी हताहत या नुकसान की खबर नहीं है।

