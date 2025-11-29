‘इमरान खान को खरोंच भी आई तो…’ पूर्व पाकिस्तानी PM की बहन ने शहबाज-मुनीर को दी कड़ी चेतावनी

डिजिटल डेस्क। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से उनके परिवार को मिलने नहीं दिया जा रहा है, जिसके बाद चिंताएं बढ़ गई हैं। उनकी बहन नूरीन नियाजी ने इमरान की सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए शहबाज सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उन्हें 'एक खरोंच भी' आई, तो देश में हालात बिगड़ सकते हैं।

इमरान खान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) नेता इन दिनों जेल में बंद हैं और करीब एक महीने से परिवार उन्हें नहीं मिल पाया है। सरकार ने इस रोक का कोई स्पष्ट कारण भी नहीं बताया है। समर्थक जेल के बाहर उनकी सलामती को लेकर चिंतित हैं।

टीवी चैनल से बातचीत में नूरीन ने कहा 'वो इमरान खान को चोट पहुँचाने की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि यह उनकी रेड लाइन होगी। लोग आज भी इमरान के पीछे खड़े हैं। अगर उन्हें नुकसान पहुंचाया गया, तो पाकिस्तान में हालात काबू से बाहर हो सकते हैं।' उन्होंने आरोप लगाया कि इमरान को एकांत में रखा जा रहा है, जो जेल नियमों के खिलाफ है और शारीरिक-मानसिक प्रताड़ना के समान है। आर्मी चीफ आसीम मुनीर पर भी बोलीं नूरीन पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसीम मुनीर जल्द ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस (CDF) के पद पर जाने वाले हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए नूरीन ने कहा 'उन्हें लगता है वो सबसे ताकतवर हैं, लेकिन हमारे मजहब में अल्लाह से बड़ा कोई नहीं।'