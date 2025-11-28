इमरान खान के बेटे ने मांगा पिता के जिंदा होने का सबूत, सरकार ने नेशनल असेंबली की बुलाई आपात बैठक

एजेंसी, इस्लामाबाद। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल में मौत की खबरों ने पूरे देश में तनाव बढ़ा दिया है। इमरान खान की बहनों और बेटे ने दावा किया है कि उन्हें कई हफ्तों से पूर्व पीएम से मिलने नहीं दिया जा रहा है। यह संदेह को और गहरा रहा है। हालांकि, जेल प्रशासन ने इन सभी दावों को खारिज करते हुए कहा कि इमरान खान सुरक्षित हैं। उनकी सेहत ठीक है।

अफगानिस्तान के एक मीडिया संस्थान ने दावा किया कि इमरान खान की अदियाला जेल में मौत हो गई है। उसके बाद पाकिस्तान में माहौल गर्म हो गया। इमरान खान पंजाब प्रांत की अदियाला जेल में बंद हैं। वह भ्रष्टाचार तथा अन्य मामलों में सजा काट रहे हैं।

जेल प्रशासन ने इन आरोपों की गंभीरता को देखते हुए बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान जीवित हैं। वह पूरी तरह स्वस्थ हैं। सुरक्षा कारणों से कुछ मुलाकातों पर रोक लगाई गई है। वहीं इस मामले में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि इमरान पूरी तरह स्वस्थ हैं। उनको फाइव स्टार होटल का खाना दिया जा रहा है। मखमल के गद्दे पर सो रहे हैं। उनकी सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। बेटे कासिम खान ने जताई चिंता इमरान खान के बेटे कासिम खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक भावुक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि उनके पिता को 845 दिनों से अधिक जेल में रखा गया है।। पिछले डेढ़ महीने से किसी भी परिजन से संपर्क की अनुमति नहीं दी गई है। कोर्ट के आदेश के बावजूद मुलाकातों पर रोक लगा दी गई है। मेरे पिता की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय और मानवाधिकार संगठनों से हस्तक्षेप की मांग की, जिससे इमरान खान की स्वास्थ्य की सही जानकारी मिल सके।