इस्लामाबाद। Fawad Chaudhry Praises Chandrayaan-3 Mission: चंद्रयान-3 चांद पर पहुंच गया है। भारत को इस सफलता पर दुनिया भर से बधाईयां दी जा रही हैं। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने भी भारत को चंद्रयान-3 की सफलता पर बधाई दी है। फवाद ने ट्वीट कर इसरो की तारीफ की है। वहीं, आगे के मिशन के लिए अंतरिक्ष एजेंसी को गुडलक कहा है। बता दें कि फवाद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे। चंद्रयान-2 के फेल होने पर फवाद चौधरी ने मजाक उड़ाया था।

पाकिस्तान के पूर्व मंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि इसरो के लिए कितना महाल पल है, जो उनका चंद्रयान-3 चंद्रमा पर उतर चुका है। मैं देख सकता हूं कि कितने युवा वैज्ञानिक इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ के साथ इस मौके का जश्न मना रहे हैं। सपने देखने वाली युवा पीढ़ी ही दुनिया को बदल सकती है।

What a great moment for #ISRO as #Chandrayaan3 lands on the Moon, I can see lots of young scientists celebrating this moment with Mr Somnat Chairman ISRO, only Younger generation with dreams can change the world … good luck

अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारत को चंद्रयान-3 की सफलता पर बधाई दी है। नासा ने ट्वीट कर लिखा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 की लैंडिंग के लिए इसरो को बधाई हो। इस मिशन पर आपका पार्टनर होने पर हमें बेहद खुशी है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने भी भारत को एतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी है।

Congratulations @isro on your successful Chandrayaan-3 lunar South Pole landing! And congratulations to #India on being the 4th country to successfully soft-land a spacecraft on the Moon. We’re glad to be your partner on this mission! https://t.co/UJArS7gsTv

— Bill Nelson (@SenBillNelson) August 23, 2023