    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 24 Nov 2025 09:59:09 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 24 Nov 2025 10:02:08 AM (IST)
    सुबह-सुबह दहला पाकिस्तान! पेशावर के आर्मी हेडक्वार्टर्स में बंदूकधारियों ने किया हमला, तीन की मौत
    पाकिस्तान के आर्मी हेडक्वार्टर्स पर हमला। (फाइल फोटो)

    एजेंसी, पेशावर। सोमवार सुबह पाकिस्तान के पेशावर में अर्धसैनिक बल के मुख्यालय पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया। सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि फ्रंटियर कांस्टेबुलरी अर्धसैनिक बल के मुख्यालय परिसर पर दो आत्मघाती हमलावरों ने भी हमला किया है, जिसमें तीन लोग मारे गए।


