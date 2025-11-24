सुबह-सुबह दहला पाकिस्तान! पेशावर के आर्मी हेडक्वार्टर्स में बंदूकधारियों ने किया हमला, तीन की मौत
सोमवार सुबह पाकिस्तान के पेशावर में अर्धसैनिक बल के मुख्यालय पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया। सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि फ्रंटियर कांस्टेबुलरी अर्धसैनिक बल के मुख्यालय परिसर पर दो आत्मघाती हमलावरों ने भी हमला किया है, जिसमें तीन लोग मारे गए।
