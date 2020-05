PIA Flight From Lahore to Karachi Crashes Near Karachi News LIVE: लैंडिंग व्हील्स नहीं खुलने से कराची के रिहायशी इलाके में क्रैश हुआ प्लेन, 100 यात्री थे सवार

PIA Flight From Lahore to Karachi Crashes Near Karachi News LIVE: पाकिस्तान से बडे़ विमान हादसे की खबर है। लाहौर से कराची जा रहा PIA का A-320 विमान लैंड करते समय कराची एयरपोर्ट के पास रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। विमान में करीब 100 यात्री सवार थे। मौके से जो वीडियो सामने आए हैं, वो बता रहे हैं कि हादसा कितना भयानक है। हालांकि अभी मरने वालों का आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि यात्रियों के बचने की उम्मीद कम ही है। इसके अलावा रिहायशी इलाके में क्रैश होने के कारण और भी लोगों की मौत हो सकती है। पढ़िए घटनाक्रम से जुड़ा लाइव अपडेट और नीचे देखिए वीडियो-

अब तक की जानकारी के मुताबिक, यात्री विमान कराची एयरपोर्ट से चार किमी पहले क्रैश हुआ है। अभी कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। प्लेन जहां क्रैश हुआ है, वहां भारी आबादी है। विमान मॉर्डन कॉलोनी पर क्रैश हुआ है। शुरुआती जांच में पता चला है कि प्लेन के पहिए नहीं खुले। इसके बाद पायलट ने लैंडिंग से पहले दो चक्कर लगाए और आखिर में मकानों पर जा गिरे। जहां गिरा है, वहां भी लोग घायल हुए हैं। कुछ की मौत भी हो सकती है।

पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, विमान छह मकानों से टकराया है। टकराते ही पूरे इलाके में धुआं धुआं हो गया। तत्काल एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की दमकलें पहुंच गईं। घायलों को नजदीक के अस्पताल में ले जाया गया है। जहां हादसा हुआ है वहां तंग गलियां हैं।

ATC से पायलट की क्या बात हुई: अब पता लगाया जा रहा है कि हादसे से पहले पायलट की एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से क्या बात हुई। इससे पता चलेगा कि हादसा क्यों हुआ और आखिरी समय पायलट ने क्या कहा। वहीं ब्लैक बॉक्स से हादसे के सही कारणों का पता चलेगा।

#BREAKING: A passenger plane of Pakistan International Airlines (PIA) crashed on Friday afternoon in Pakistan's southern port city of Karachi, local media reported. There are no reports about how many passengers were on board. pic.twitter.com/IidKYcckFd — Global Times (@globaltimesnews) May 22, 2020

#PIA لاہور سے کراچی پی آئی اے کا جہاز لینڈنگ کرتے ہوئے شہری آبادی جناح گارڈن میں گر کر تباہ 95 مسافر سوار تھے اللہ سب خیر رکھے۔ آمین ثم آمین pic.twitter.com/ri1LHWxrON — Khanzada Muhammad Iftikhar (@KhanzadaMuhamm7) May 22, 2020

PIA airbus A320 crashed into a residential area (Jinnah Garden Model Colony) near karachi airport, 99 passengers onbroad excluding 8 crew members. May ALLAH SWT have his mercy upon us all. pic.twitter.com/bfBL0itbzU — begani shadi mein ABDULLAH deewana. (@abdullahshamroz) May 22, 2020

PIA Flight from Lahore to Karachi Crashed Near Jinah Terminal ☹️ YA ALLAH Reham انا للہ وانا الیہ راجعون pic.twitter.com/Q17EdOnyS9 — NJ Digital TV (@NJDigitalTv) May 22, 2020

