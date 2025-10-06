Pakistan Richest Hindu: कौन है पाकिस्तान का सबसे अमीर हिंदू? करोड़ों में है संपत्ति

एजेंसी, इस्लामाबाद। पाकिस्तान का नाम सुनते ही दिमाग में गरीबी, आतंकवाद और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की तस्वीर उभरती है। इसी मुल्क में कुछ ऐसे हिंदू भी हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर अलग पहचान बनाई है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की 2023 की रिपोर्ट की मानें तो देश में करीब 52 लाख हिंदू बचे हैं, जिनमें से 49 लाख से ज्यादा केवल सिंध राज्य में रहते हैं। इसी राज्य में रहने वाले एक हिंदू ने पाकिस्तान से निकल फैशन की दुनिया में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमक बिखेरी। आज हम उसी शख्सियत के बारे में आपको बताने वाले हैं।

कौन हैं दीपक पेरवानी दीपक पेरवानी का जन्म 1974 में मीरपुर खास (सिंध) के एक सिंधी परिवार में हुआ था। वे पेशे से फैशन डिजाइनर और एक्टर हैं। उनकी गिनती दुनिया के बेहतरीन डिजाइनरों में होती है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1996 में फैशन डिजाइनर के रूप में की थी। पाकिस्तान की पारंपरिक संस्कृति को अपने डिजाइनों के जरिये ग्लोबल प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया है।