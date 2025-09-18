मेरी खबरें
    पाकिस्तानी डॉक्टर ने चलते ऑपरेशन में नर्स के साथ बनाए यौन संबंध, पकड़े जाने पर मिली ये सजा

    ग्रेटर मैनचेस्टर के टेमसाइड अस्पताल में डॉ. सुहैल अंजुम को ऑपरेशन के दौरान मरीज छोड़कर नर्स संग आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया। ट्रिब्यूनल ने उन्हें गंभीर कदाचार का दोषी माना, लेकिन कठोरतम दंड से राहत दी। मरीज को नुकसान नहीं हुआ, पर उनकी प्रतिष्ठा और करियर को गहरी चोट पहुंची।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 18 Sep 2025 07:45:01 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 18 Sep 2025 07:45:01 AM (IST)
    पाकिस्तानी डॉक्टर ने चलते ऑपरेशन में नर्स के साथ बनाए यौन संबंध, पकड़े जाने पर मिली ये सजा
    डॉक्टर को ब्रिटेन की सरकार ने सजा सुनाई दी है। (फाइल फोटो)

    एजेंसी, मैनचेस्टर। ब्रिटेन के ग्रेटर मैनचेस्टर स्थित टेमसाइड अस्पताल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। 44 वर्षीय कंसल्टेंट एनेस्थेटिस्ट डॉ. सुहैल अंजुम को सर्जरी के दौरान मरीज को जनरल एनेस्थीसिया पर छोड़कर नर्स के साथ यौन संबंध बनाने में बिजी थे। इस आरोप में मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ट्रिब्यूनल सर्विस (MPTS) ने गंभीर कदाचार का दोषी करार दिया है।

    ऑपरेशन थिएटर से गायब होकर नर्स संग पकड़े गए

    • मामला 16 सितंबर 2023 की है। डॉ. अंजुम ने एक मरीज की सर्जरी के दौरान अपने सहयोगी से कहा कि वे कुछ देर के लिए बाथरूम जा रहे हैं, लेकिन इसके बजाय वे एक दूसरे ऑपरेशन थिएटर में चले गए। वहां एक नर्स (नर्स C) के साथ यौन संबंध बनाते पकड़े गए।

  • एक सहयोगी ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। इस दौरान नर्स की पैंट घुटनों तक थी। डॉक्टर अपनी पेंट की डोरी बांध रहे थे। इस दौरान वे करीब आठ मिनट तक ऑपरेशन थिएटर से गायब रहे। हालांकि, इस दौरान मरीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।

    • ट्रिब्यूनल की सुनवाई में डॉक्टर की सफाई

    सुनवाई के दौरान डॉ. अंजुम ने आरोप स्वीकार कर कभी फिर से ऐसा न करने को कहा। उन्होंने कहा कि यह मेरी ही गलती थी। मैंने अपने मरीज, सहकर्मियों और अस्पताल का भरोसा तोड़ा। यह बेहद शर्मनाक है। ट्रिब्यूनल की अध्यक्ष रेबेका मिलर ने कहा कि डॉक्टर ने अपने निजी हितों को मरीज और प्रोफेशनल जिम्मेदारियों से ऊपर रखा, जो गंभीर लापरवाही है।

    करियर और साख पर भारी पड़ा कांड

    डॉ. अंजुम को फरवरी 2024 में अस्पताल से बर्खास्त कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक विवाद के बाद उनका परिवार पाकिस्तान चला गया। इसके बावजूद उन्होंने यूके में अपना करियर जारी रखने की इच्छा जताई। पैनल ने माना कि उनकी ओर से दोबारा ऐसी गलती की संभावना बहुत कम है, लेकिन उनकी बेइज्जती हो चुकी है।

