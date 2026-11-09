रावलपिंडी में पाकिस्तानी टीवी एंकर राबिया अहसान की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने पति को हिरासत में लिया

डिजिटल डेस्क। पाकिस्तान की जानी-मानी टेलीविजन एंकर राबिया अहसान की रविवार को उनके रावलपिंडी स्थित आवास पर संदिग्ध परिस्थितियों में गोली मारकर हत्या कर दी गई। सनसनीखेज वारदात के तुरंत बाद कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस ने उनके पति अहसान ताहिर को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने घटनास्थल से एक संदिग्ध हथियार भी बरामद किया है, जिसकी वैधता की जांच की जा रही है।

दर्ज प्राथमिकी (FIR) में सामने आए विवरण के मुताबिक, 41 वर्षीय राबिया अहसान पर रविवार दोपहर लगभग तीन बजे उनके बेडरूम में हमला हुआ। उस समय राबिया की मां और उनकी बहन अलविना घर के लॉन में मौजूद थीं। अचानक कमरे से फायरिंग की जोरदार आवाज सुनकर परिजन भीतर की ओर दौड़े।

बेडरूम का दरवाजा खोलते ही अलविना ने राबिया को खून से लथपथ फर्श पर अचेत पाया, जबकि उनके पति के हाथ में पिस्तौल मौजूद थी। पूछताछ के दौरान पति उस हथियार का कोई वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका।

गर्दन और पीठ में लगीं गोलियां, पंजाब फोरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य

सूचना मिलते ही पुलिस और पंजाब फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी (PFSA) के विशेषज्ञों का दल मौके पर पहुंचा। शव के मुआयने में राबिया की गर्दन के निचले हिस्से और पीठ के दाहिनी ओर गोलियों के निशान मिले हैं। जांच दल ने वारदात स्थल से हत्या में प्रयुक्त .30-बोर की पिस्तौल और खाली कारतूस जब्त कर लिए हैं। पाकिस्तानी दैनिक 'डॉन' के अनुसार, घरेलू सहायक ने पुलिस को बताया कि आरोपी पति ने गोली दुर्घटनावश चलने का दावा किया है। हालांकि, पुलिस ने हत्या का अभियोग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

असीफा भुट्टो-जरदारी ने जताया गहरा शोक, निष्पक्ष जांच की उठाई मांग

इस जघन्य हत्याकांड पर पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी असीफा भुट्टो-जरदारी ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए हिंसा की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने मामले की पारदर्शी, त्वरित और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है, ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके।