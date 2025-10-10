पीएम मोदी ने ट्रंप को कॉल कर दी बधाई, गाजा शांति और भारत-अमेरिका रिश्तों पर चर्चा

एजेंसी, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने गाजा शांति समझौते को सफलतापूर्वक लागू कराने में ट्रंप की अहम भूमिका के लिए उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता अंतरराष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए ऐतिहासिक कदम है।

गाजा शांति योजना की सफलता पर बधाई पीएम मोदी ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर साझा किया कि उन्होंने अपने मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बात की और गाजा शांति योजना की सफलता पर उन्हें बधाई दी। मोदी ने लिखा कि यह योजना आने वाले समय में वैश्विक शांति की दिशा में मजबूत आधार बनेगी।

आर्थिक रिश्तों को और मजबूती मिलेगी वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों पर भी चर्चा की। मोदी ने कहा कि चल रही वार्ताओं में सकारात्मक प्रगति हो रही है और इससे द्विपक्षीय आर्थिक रिश्तों को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने आशा जताई कि आने वाले हफ्तों में दोनों देश इस दिशा में ठोस कदम उठाएंगे। संपर्क में रहने पर सहमति जताई दोनों नेताओं ने आगे भी नियमित रूप से संपर्क में रहने पर सहमति जताई। यह पिछले कुछ दिनों में उनकी दूसरी फोन वार्ता है। गौरतलब है कि इससे पहले 16 सितंबर को ट्रंप ने पीएम मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर फोन करके शुभकामनाएं दी थीं। उस समय भी दोनों नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए इस संवाद को साझा किया था।