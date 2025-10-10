मेरी खबरें
    पीएम मोदी ने ट्रंप को कॉल कर दी बधाई, गाजा शांति और भारत-अमेरिका रिश्तों पर चर्चा

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात कर गाजा शांति समझौते की सफलता पर उन्हें बधाई दी। दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता में हो रही प्रगति को सकारात्मक बताया और आगे भी संपर्क बनाए रखने पर सहमति जताई। हाल के दिनों में यह दूसरी बातचीत रही।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 10 Oct 2025 12:32:18 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 10 Oct 2025 12:38:06 AM (IST)
    HighLights

    1. पीएम मोदी ने ट्रंप को गाजा शांति समझौते की सफलता पर दी बधाई।
    2. भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता में सकारात्मक प्रगति पर हुई चर्चा।
    3. हाल के दिनों में मोदी-ट्रंप की यह दूसरी फोन वार्ता रही।

    एजेंसी, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने गाजा शांति समझौते को सफलतापूर्वक लागू कराने में ट्रंप की अहम भूमिका के लिए उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता अंतरराष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए ऐतिहासिक कदम है।

    गाजा शांति योजना की सफलता पर बधाई

    पीएम मोदी ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर साझा किया कि उन्होंने अपने मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बात की और गाजा शांति योजना की सफलता पर उन्हें बधाई दी। मोदी ने लिखा कि यह योजना आने वाले समय में वैश्विक शांति की दिशा में मजबूत आधार बनेगी।

    आर्थिक रिश्तों को और मजबूती मिलेगी

    वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों पर भी चर्चा की। मोदी ने कहा कि चल रही वार्ताओं में सकारात्मक प्रगति हो रही है और इससे द्विपक्षीय आर्थिक रिश्तों को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने आशा जताई कि आने वाले हफ्तों में दोनों देश इस दिशा में ठोस कदम उठाएंगे।

    संपर्क में रहने पर सहमति जताई

    दोनों नेताओं ने आगे भी नियमित रूप से संपर्क में रहने पर सहमति जताई। यह पिछले कुछ दिनों में उनकी दूसरी फोन वार्ता है। गौरतलब है कि इससे पहले 16 सितंबर को ट्रंप ने पीएम मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर फोन करके शुभकामनाएं दी थीं। उस समय भी दोनों नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए इस संवाद को साझा किया था।

    भारत और अमेरिका के बीच लगातार बढ़ते संवाद को विशेषज्ञ दोनों देशों की साझेदारी के लिए सकारात्मक संकेत मान रहे हैं। गाजा शांति समझौते पर मोदी की प्रतिक्रिया इस बात का प्रमाण है कि भारत अंतरराष्ट्रीय शांति प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभा रहा है।

