PM Modi US visit LIVE: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी अमेरिका यात्रा के दूसरे चरण में वाशिंगटन पहुंच गए हैं। पीएम ने अमेरिका की प्रथम महिला जिल बिडेन से मुलाकात की और वर्जीनिया के अलेक्जेंड्रिया में नेशनल साइंस फाउंडेशन का दौरा किया। बाद में पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के बीच भी मुलाकात हुई। यहां पढ़िए पीएम मोदी के अमेरिका दौरे का हर अपडेट

व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडन को प्रयोगशाला में तैयार किया गया 7.5 कैरेट का हरा हीरा उपहार में दिया। यह हीरा पर्यावरण के अनुकूल है, क्योंकि इसके निर्माण में सौर और पवन ऊर्जा जैसे पर्यावरण-विविध संसाधनों का उपयोग किया गया है।

फोटो: प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को एक विशेष चंदन का डिब्बा भेंट किया, जिसे जयपुर, के एक शिल्पकार द्वारा हस्तनिर्मित किया गया है। मैसूर (कर्नाटक) से प्राप्त चंदन में जटिल रूप से नक्काशीदार वनस्पतियों और जीवों के पैटर्न हैं।

व्हाइट हाउस में पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत हुआ। बाद में पीएम मोदी ने यहां स्टेट डिनर में हिस्सा लिया, जिसकी मेजवानी अमेरिकी राष्ट्रपति और प्रथम महिला ने की।

अमेरिका की अपनी पहली राजकीय यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को न्यूयॉर्क से वाशिंगटन पहुंच गए। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति जो बाइडन से मुलाकात की।

व्हाइट हाउस ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान पत्रकारों से रूबरू होंगे और उनके सवालों के जवाब भी देंगे।

वाशिंगटन के एंड्रयू एयरबेस पर उतरने के बाद प्रधानमंत्री को वर्षा के बीच गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रेनकोट पहने मोदी दोनों देशों के राष्ट्रगान के दौरान बिना छाते के ही वर्षा में खड़े रहे।

प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, वाशिंगटन डीसी पहुंच गया हूं। भारतीय समुदाय की गर्मजोशी और इंद्र देवता के आशीर्वाद ने आगमन को और भी खास बना दिया।

वाशिंगटन में भी प्रधानमंत्री कारोबारी जगत के दिग्गजों से मुलाकात करेंगे और भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे।

शुक्रवार को प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिकन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित दोपहर के भोज में शामिल होंगे। अमेरिका यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सिसी के निमंत्रण पर वहां की यात्रा करेंगे।

