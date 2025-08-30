PM Modi in China: चीन में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत, 'मोदी-मोदी' के नारे, संगीतमय प्रदर्शन और नृत्यों ने लूटी महफ़िल

एजेंसी। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए शनिवार दोपहर तियानजिन, चीन पहुंचे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का हवाई अड्डे और उनके होटल दोनों जगह भव्य स्वागत किया गया। जैसे ही वह कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, प्रवासी भारतीयों ने 'भारत माता की जय' और 'वंदे मातरम' के नारे लगाए। इसके अतिरिक्त, उनका पारंपरिक भारतीय नृत्य और संगीत प्रदर्शन के साथ स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री अपने दो देशों के दौरे के दूसरे और अंतिम चरण में जापान से इस चीनी शहर पहुंचे।

नर्तक चीन में पीएम मोदी का स्वागत करते हैं प्रदर्शन करने वाले, जो चीनी नागरिक हैं, कई वर्षों से भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य सीख रहे हैं। पीएम मोदी के स्वागत में प्रस्तुति देने वाली एक ओडिसी नर्तक ने कहा, "मैं थोड़ा नर्वस महसूस कर रही थी, लेकिन यह मेरे और मेरे दल के लिए बहुत सम्मान की बात है। मैं 13 साल से अधिक समय से ओडिसी सीख रही हूं।

हमने इसके लिए दो महीने तक अभ्यास किया। इस प्रदर्शन के लिए... उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने यह कहाँ सीखा। मैंने इसे भारत में सीखा, और मेरे गुरुजी कोलकाता के संचिता भट्टाचार्य हैं।" इस बीच, कथक नर्तक, जिसने पीएम मोदी के स्वागत में प्रस्तुति दी, ने भारतीय नेता के लिए प्रदर्शन करने पर अपना उत्साह व्यक्त किया। उन्होंने इस क्षण को "जीवन के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव" बताया। "यह बहुत रोमांचक था। मुझे लगता है कि हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। मेरा मानना है कि पीएम को हमारा शास्त्रीय संगीत पसंद आया। यह एक सम्मान की बात थी। वह इतने अच्छे इंसान हैं, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी..." पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए भारतीय शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत करने वाले कलाकारों में से एक ने कहा।