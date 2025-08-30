मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    PM Modi in China: चीन में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत, 'मोदी-मोदी' के नारे, संगीतमय प्रदर्शन और नृत्यों ने लूटी महफ़िल

    पीएम मोदी की चीन यात्रा: प्रदर्शन करने वाले, जो चीनी नागरिक हैं, कई वर्षों से भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य सीख रहे हैं। एक कथक नर्तक, जिसने पीएम मोदी के स्वागत में भी प्रस्तुति दी, ने भारतीय नेता के लिए प्रदर्शन पर अपना उत्साह व्यक्त किया। उन्होंने इस पल को जीवन के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बताया।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 30 Aug 2025 10:18:08 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 30 Aug 2025 10:27:26 PM (IST)
    PM Modi in China: चीन में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत, 'मोदी-मोदी' के नारे, संगीतमय प्रदर्शन और नृत्यों ने लूटी महफ़िल
    पीएम मोदी शनिवार को चीन पहुंचे।

    HighLights

    1. प्रधानमंत्री अपने दो देशों के दौरे के दूसरे और अंतिम चरण में जापान से इस चीनी शहर पहुंचे।
    2. 31 अगस्त और 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।
    3. मोदी के स्वागत में प्रस्तुति देने वाली ओडिसी नर्तक ने कहा, "मैं यहां नर्वस महसूस कर रही थी।

    एजेंसी। शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए शनिवार दोपहर तियानजिन, चीन पहुंचे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का हवाई अड्डे और उनके होटल दोनों जगह भव्य स्वागत किया गया। जैसे ही वह कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, प्रवासी भारतीयों ने 'भारत माता की जय' और 'वंदे मातरम' के नारे लगाए। इसके अतिरिक्त, उनका पारंपरिक भारतीय नृत्य और संगीत प्रदर्शन के साथ स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री अपने दो देशों के दौरे के दूसरे और अंतिम चरण में जापान से इस चीनी शहर पहुंचे।

    नर्तक चीन में पीएम मोदी का स्वागत करते हैं प्रदर्शन करने वाले, जो चीनी नागरिक हैं, कई वर्षों से भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य सीख रहे हैं। पीएम मोदी के स्वागत में प्रस्तुति देने वाली एक ओडिसी नर्तक ने कहा, "मैं थोड़ा नर्वस महसूस कर रही थी, लेकिन यह मेरे और मेरे दल के लिए बहुत सम्मान की बात है। मैं 13 साल से अधिक समय से ओडिसी सीख रही हूं।

    हमने इसके लिए दो महीने तक अभ्यास किया। इस प्रदर्शन के लिए... उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने यह कहाँ सीखा। मैंने इसे भारत में सीखा, और मेरे गुरुजी कोलकाता के संचिता भट्टाचार्य हैं।" इस बीच, कथक नर्तक, जिसने पीएम मोदी के स्वागत में प्रस्तुति दी, ने भारतीय नेता के लिए प्रदर्शन करने पर अपना उत्साह व्यक्त किया।

    उन्होंने इस क्षण को "जीवन के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव" बताया। "यह बहुत रोमांचक था। मुझे लगता है कि हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। मेरा मानना है कि पीएम को हमारा शास्त्रीय संगीत पसंद आया। यह एक सम्मान की बात थी। वह इतने अच्छे इंसान हैं, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी..." पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए भारतीय शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत करने वाले कलाकारों में से एक ने कहा।

    एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए पीएम मोदी चीन पहुंचे

    • पीएम मोदी शनिवार को चीन की एक महत्वपूर्ण यात्रा पर पहुंचे, जिसने टैरिफ पर वाशिंगटन की नीतियों से शुरू हुए भारत-अमेरिका संबंधों में अचानक गिरावट को देखते हुए अधिक महत्व ग्रहण किया।

    • पीएम मोदी मुख्य रूप से 31 अगस्त और 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन में हैं।

    • हालांकि, रविवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी निर्धारित बैठक ने वाशिंगटन के टैरिफ विवाद के कारण अधिक महत्व ग्रहण कर लिया है, जिसने दुनिया भर की लगभग सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है।

    • बातचीत में, पीएम मोदी और शी से भारत-चीन आर्थिक संबंधों का जायजा लेने और पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद के बाद गंभीर तनाव में आए संबंधों को और सामान्य करने के उपायों पर विचार-विमर्श करने की उम्मीद है। (एजेंसियों से इनपुट के साथ)

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.