प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला ग्रीस का सर्वोच्च सम्मान, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर से हुए सम्मानित

PM Modi in Greece: ग्रीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। बता दें पीएम मोदी एकदिवसीय दौरे पर ग्रीस पहुंचे हैं।

#WATCH | PM Narendra Modi conferred with the Grand Cross of the Order of Honour by Greek President Katerina N. Sakellaropoulou in Athens pic.twitter.com/p3Opq0BMyZ — ANI (@ANI) August 25, 2023

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा?

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ग्रीस और भारत दुनिया की पुरातन सभ्यताओं, लोकतांत्रिक विचारधाराओं, व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों के बीच एक स्वाभाविक मेल है। हमारे रिश्ते की बुनियाद प्राचीन और मजबूत है।

Greek President Katerina Sakellaropoulou conferred PM Modi with The Grand Cross of the Order of Honour. The Order of Honour was established in 1975. The head of goddess Athena is depicted on the front side of the Star with the inscription “ONLY THE⁰RIGHTEOUS SHOULD BE… pic.twitter.com/WDdOc5N8ut — ANI (@ANI) August 25, 2023

उन्होंने कहा, '40 वर्ष के लंबे अंतरात के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ग्रीस आए हैं। फिर भी हमारे संबंधों की गहराई कम नहीं हुई। इसलिए पीएम (ग्रीस) और मैंने दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाने का फैसला किया है।'

#WATCH | Athens, Greece | PM Narendra Modi says, "Greece and India are a natural match between two ancient civilisations of the world, between two ancient democratic ideologieas and between two ancient trade and cultural relations. The foundation of our relation is ancient and… pic.twitter.com/nILbZQ6RHK — ANI (@ANI) August 25, 2023

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम सैन्य संबंधों के साथ रक्षा उद्योग को सशख्त बनाने पर सहमत हुए हैं। हमने आतंकवाद और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर चर्चा की। साथ ही 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का निर्णय लिया है।