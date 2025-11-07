POK में शहबाज सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरा Gen Z, आर्मी चीफ मुनीर की भी टेंशन बढ़ी

डिजिटल डेस्क। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में इन दिनों माहौल गर्म है। यहां नई पीढ़ी यानी Gen Z के युवा पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। बढ़ती फीस, सुविधाओं की कमी और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर शुरू हुआ छात्रों का विरोध अब उग्र रूप ले चुका है।

PoK के मुजफ्फराबाद विश्वविद्यालय में छात्रों ने बढ़ती फीस और बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू किया था। शुरुआत में आंदोलन शांतिपूर्ण था, लेकिन अज्ञात व्यक्ति की फायरिंग के बाद हालात बिगड़ गए। इस घटना में एक छात्र घायल हो गया, जिसके बाद गुस्साए छात्रों ने टायर जलाए, आगजनी की और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया।

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो

विरोध प्रदर्शन के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि छात्र ‘शहबाज सरकार मुर्दाबाद’ के नारे लगा रहे हैं और पुलिस बल का विरोध कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश और नेपाल के बाद अब PoK (Pakistan-occupied Kashmir) में भी Gen Z का विरोध आंदोलन पाकिस्तान सरकार और सेना के लिए बड़ी चुनौती बन गया है।

रिजल्ट और लापरवाही बनी चिंगारी

सूत्रों के अनुसार, विरोध की असली वजह 30 अक्टूबर को जारी हुआ इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष का रिजल्ट था। छात्रों का आरोप है कि कई विद्यार्थियों को उन विषयों में पास कर दिया गया जिनकी उन्होंने परीक्षा ही नहीं दी थी, जबकि मेहनती छात्रों को कम अंक दिए गए। इससे छात्रों में गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी।

एक महीने में दूसरी बार उग्र प्रदर्शन

यह PoK में पिछले एक महीने के भीतर दूसरा बड़ा विरोध प्रदर्शन है। इससे पहले हुए आंदोलन में 12 नागरिकों की मौत हो गई थी। तब प्रदर्शनकारियों ने सरकार के सामने 30 मांगें रखी थीं, जिनमें आटा-बिजली की कीमतों में कमी, टैक्स में राहत और स्थानीय रोजगार के अवसर जैसी मांगें प्रमुख थीं।