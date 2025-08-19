'यूक्रेन में चुनाव कराने को हूं तैयार...', जेलेंस्की का बड़ा एलान; अमेरिका के सामने रखी शर्त

मेरी खबरें
    HighLights

    1. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अमेरिका दौरे पर पहुंचे और डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की
    2. इस दौरान दोनों नेताओं ने रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करने और सुरक्षा मुद्दों पर अहम चर्चा की
    3. यूरोपीय देशों के नेता भी वॉशिंगटन पहुंचकर यूक्रेन को समर्थन देने का भरोसा जता चुके हैं

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अमेरिका दौरे पर पहुंचे और ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करने और सुरक्षा मुद्दों पर अहम चर्चा की। यूरोपीय देशों के नेता भी वॉशिंगटन पहुंचकर यूक्रेन को समर्थन देने का भरोसा जता चुके हैं।

    इसी बीच ट्रंप से मुलाकात से पहले जेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वह यूक्रेन में चुनाव कराने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी है। जेलेंस्की ने साफ किया कि अगर रूस के साथ युद्ध समाप्त हो जाता है, तभी देश में चुनाव कराना संभव होगा।

    दरअसल डोनाल्ड ट्रंप कई बार यूक्रेन में चुनाव कराने की बात उठा चुके हैं। जेलेंस्की ने उसी संदर्भ में प्रतिक्रिया दी और कहा कि यदि युद्ध खत्म होता है और सुरक्षा हालात अनुकूल रहते हैं, तो वह चुनाव कराने के लिए तैयार हैं।

    जेलेंस्की ने कहा, “हां, बिल्कुल, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। लेकिन सुरक्षा इंतजाम जरूरी होंगे और संसद में भी आवश्यक तैयारी करनी होगी, क्योंकि युद्ध की स्थिति में चुनाव संभव नहीं हैं।” इस समय यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू है, जिसकी वजह से मतदान की अनुमति नहीं है।

    उन्होंने यह भी दोहराया कि युद्धविराम जरूरी है ताकि यूक्रेन की जनता स्वतंत्र, पारदर्शी और कानूनी तरीके से लोकतांत्रिक चुनाव में भाग ले सके। इससे पहले फरवरी में ओवल ऑफिस में दोनों नेताओं की मुलाकात में बहस हो गई थी और जेलेंस्की को आलोचना का सामना करना पड़ा था।

