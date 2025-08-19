'यूक्रेन में चुनाव कराने को हूं तैयार...', जेलेंस्की का बड़ा एलान; अमेरिका के सामने रखी शर्त

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की अमेरिका दौरे पर पहुंचे और ओवल ऑफिस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करने और सुरक्षा मुद्दों पर अहम चर्चा की। यूरोपीय देशों के नेता भी वॉशिंगटन पहुंचकर यूक्रेन को समर्थन देने का भरोसा जता चुके हैं।

इसी बीच ट्रंप से मुलाकात से पहले जेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि वह यूक्रेन में चुनाव कराने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी है। जेलेंस्की ने साफ किया कि अगर रूस के साथ युद्ध समाप्त हो जाता है, तभी देश में चुनाव कराना संभव होगा।