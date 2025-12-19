मेरी खबरें
    रेगिस्तान बना स्विट्जरलैंड! सऊदी अरब की रेत पर बिछी बर्फ की सफेद चादर, वीडियो ने किया पूरी दुनिया को हैरान

    Saudi Arabia Viral Video: रेगिस्तान की सुनहरी रेत और चिलचिलाती धूप के लिए पहचाने जाने वाले सऊदी अरब से इन दिनों एक ऐसा वीडियो सामने आई है, जिसने पूरी ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 19 Dec 2025 02:43:20 PM (IST)Updated Date: Fri, 19 Dec 2025 02:46:21 PM (IST)
    रेगिस्तान बना स्विट्जरलैंड! सऊदी अरब की रेत पर बिछी बर्फ की सफेद चादर, वीडियो ने किया पूरी दुनिया को हैरान
    गर्मी के लिए मशहूर सऊदी अरब में भारी बर्फबारी (स्क्रीनग्रैब- 'X')

    HighLights

    1. सऊदी अरब के वीडियो देख पूरी दुनिया हुई हैरान
    2. सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा वीडियो
    3.  तापमान गिरकर माइनस 4 डिग्री तक पहुंच गया है

    डिजिटल डेस्क। रेगिस्तान की सुनहरी रेत और चिलचिलाती धूप के लिए पहचाने जाने वाले सऊदी अरब से इन दिनों एक ऐसा वीडियो सामने आई है, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और तस्वीरों में ऊंटों के देश को सफेद बर्फ की चादर में लिपटा हुआ देखा जा रहा है। कुदरत के इस करिश्मे ने रेगिस्तानी जमीन को रातों-रात सुर्खियों में ला दिया है।

    'सऊदी गजट' की रिपोर्ट के मुताबिक, यह नजारा सऊदी अरब के तबुक (Tabuk) क्षेत्र और ट्रोजेना (Trojena) में देखने को मिला है। हाल ही में हुई भारी बर्फबारी के बाद यहां का परिदृश्य पूरी तरह बदल गया है। बुधवार को भी बीर बिन हिरमास, अल-उयैना, हलात अम्मार और शिगरी जैसे इलाकों में बर्फ की मोटी परत जम गई है। ऊबड़-खाबड़ पहाड़, जो कभी तपती गर्मी के लिए जाने जाते थे, अब कश्मीर या स्विट्जरलैंड की वादियों जैसे नजर आ रहे हैं।


    शून्य से नीचे पहुंचा पारा

    इस बर्फबारी का असर तापमान पर भी जबरदस्त पड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार, क्षेत्र का तापमान गिरकर (माइनस 4 डिग्री सेल्सियस) तक पहुंच गया है। कड़ाके की ठंड के साथ-साथ घने कोहरे और बर्फीली हवाओं ने इलाके में ठिठुरन बढ़ा दी है। विजिबिलिटी कम होने के बावजूद, लोग इस दुर्लभ और खूबसूरत नजारे का लुत्फ उठाने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं।

    इस हिस्से में बर्फबारी होना कोई नई बात नहीं

    सोशल मीडिया पर कई यूजर्स इसे जलवायु परिवर्तन का संकेत मान रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि सऊदी के इस हिस्से में बर्फबारी होना कोई नई बात नहीं है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तबुक क्षेत्र समुद्र तल से लगभग 2,600 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित है।

    अपनी भौगोलिक ऊंचाई के कारण यहां सर्दियों में तापमान अक्सर गिर जाता है, जिससे हर साल कम या ज्यादा मात्रा में बर्फबारी होती है। सफेद चादर में लिपटे रेगिस्तान की इन तस्वीरों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि प्रकृति अपनी विविधताओं से हमें चौंकाने का कोई मौका नहीं छोड़ती।

