    SCO Summit China 2025 पाकिस्तान के पीएम की किरकिरी, बात करते निकले मोदी-पुतिन, हाथ-बांधे खड़े रहे शहबाज

    चीन के तियानजिन में हो रहे एससीओ समिट में पीएम मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन की मौजूदगी चर्चा का केंद्र रही। इसी बीच पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वह मोदी-पुतिन की कैमिस्ट्री को देखते हुए अकेले खड़े नजर आते हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को ट्रोल किया जा रहा है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 01 Sep 2025 10:44:31 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 01 Sep 2025 11:50:01 AM (IST)
    SCO Summit China 2025 पाकिस्तान के पीएम की किरकिरी, बात करते निकले मोदी-पुतिन, हाथ-बांधे खड़े रहे शहबाज
    पाकिस्तान की बेइज्जती। (फोटो- सोशल मीडिया)

    HighLights

    1. तियानजिन में हो रहा 25वां शंघाई सहयोग संगठन समिट।
    2. मोदी-पुतिन की मुलाकात बनी चर्चा का बड़ा विषय।
    3. पीएम मोदी सात साल बाद चीन दौरे पर पहुंचे।

    डिजिटल डेस्क। चीन के तियानजिन में 25वां शंघाई सहयोग संगठन (SCO) समिट चल रहा है। इसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सात साल बाद चीन की दो दिवसीय यात्रा पर गए हैं। पीएम मोदी ने रविवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्विपक्षीय वार्ता की। आज उनकी व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक है।

    इस समिट पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि भारत, चीन और रूस का एससीओ समिट में मिलना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति की काट तौर पर देखा जा रहा है।

    एससीओ समिट में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल, शहबाज शरीफ हॉल में खड़े हुए थे। इस दौरान एक दिलचस्प नजारा कैमरे ने कैप्चर किया, जिसको देख लोग पाकिस्तान को ट्रोल कर रहे हैं।

    ये वीडियो देखें

    मोदी-पुतिन की कैमिस्ट्री को निहारते रहे शहबाज शरीफ

    • सोमवार को पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक-दूसरे का हाथ पकड़े व बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस दौरान शहबाज शरीफ एक कोने में हाथ बांधे खड़े हुए थे। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तानी पीएम एकदम अकेले खड़े हैं। उनसे कोई बात नहीं कर रहा है।

  • फिर उनके सामने पीएम मोदी और पुतिन की एंट्री होती है। उसके बाद उनके हाव भाव बदलते दिखाई देते हैं। चेहरे पर मायूसी छा जाती है। वह पीएम मोदी और पुतिन को टकटकी लगाए देखते रहते हैं। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है।

