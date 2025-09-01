SCO Summit China 2025 पाकिस्तान के पीएम की किरकिरी, बात करते निकले मोदी-पुतिन, हाथ-बांधे खड़े रहे शहबाज

डिजिटल डेस्क। चीन के तियानजिन में 25वां शंघाई सहयोग संगठन (SCO) समिट चल रहा है। इसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सात साल बाद चीन की दो दिवसीय यात्रा पर गए हैं। पीएम मोदी ने रविवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्विपक्षीय वार्ता की। आज उनकी व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक है।

इस समिट पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि भारत, चीन और रूस का एससीओ समिट में मिलना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति की काट तौर पर देखा जा रहा है।

एससीओ समिट में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल, शहबाज शरीफ हॉल में खड़े हुए थे। इस दौरान एक दिलचस्प नजारा कैमरे ने कैप्चर किया, जिसको देख लोग पाकिस्तान को ट्रोल कर रहे हैं।