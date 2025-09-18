बांग्लादेश चुनाव से पहले शेख हसीना को झटका, EC ने वोट डालने का अधिकारी छीना

एजेंसी, ढाका। बांग्लादेश के चुनाव आयोग (EC) ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) लॉक कर दिया है, जिससे वे फरवरी 2026 में होने वाले आम चुनावों में मतदान नहीं कर पाएंगी। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि NID कार्ड लॉक होने पर विदेश से वोट नहीं डाल सकते।

हसीना और परिवार पर रोक EC सचिव अख्तर अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हसीना का NID अब सक्रिय नहीं है। हालांकि उन्होंने अन्य नामों का खुलासा नहीं किया, लेकिन UNB न्यूज एजेंसी और ढाका ट्रिब्यून ने सूत्रों के हवाले से बताया कि हसीना की बहन शेख रेहाना, बेटा सजीब वाजेद जॉय और बेटी सायमा वाजेद पुतुल के NID कार्ड भी ब्लॉक कर दिए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार रेहाना की बेटियां ट्यूलिप रिजवाना सिद्दीक, अजमीना सिद्दीक, भतीजे रदवान मुजीब सिद्दीक बॉबी और अन्य नजदीकी परिजन भी मतदान नहीं दे पाएंगे। सत्ता से बेदखली उल्लेखनीय है कि 5 अगस्त 2024 को छात्र-आंदोलन के चलते शेख हसीना की सरकार सत्ता से बेदखल हो गई थी। उसके बाद वे भारत आ गईं। उसी समय नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार की बागडोर संभाली। हसीना की आवामी लीग पार्टी की गतिविधियां निलंबित कर दीं। न्यायिक कार्रवाई फिलहाल शेख हसीना बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में अनुपस्थिति में मुकदमे का सामना कर रही हैं। उन पर जुलाई 2024 के विद्रोह के दौरान कथित मानवता-विरोधी अपराधों में शामिल होने के गंभीर आरोप लगे हैं। अभियोजन पक्ष ने उनके खिलाफ मृत्युदंड की मांग की है।