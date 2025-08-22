मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    South America Earthquake: 8.0 तीव्रता के भीषण भूकंप से हिला दक्षिण अमेरिका, सुनामी का खतरा

    क्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच स्थित ड्रेक पैसेज क्षेत्र में बुधवार देर रात 8.0 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) ने इसकी पुष्टि की है। फिलहाल किसी क्षेत्र से नुकसान या सुनामी की चेतावनी की सूचना नहीं मिली है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 22 Aug 2025 08:34:59 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 22 Aug 2025 08:34:59 AM (IST)
    South America Earthquake: 8.0 तीव्रता के भीषण भूकंप से हिला दक्षिण अमेरिका, सुनामी का खतरा
    दक्षिण अमेरिका में भूकंप। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क। दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच स्थित ड्रेक पैसेज क्षेत्र में बुधवार देर रात 8.0 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) ने इसकी पुष्टि की है। फिलहाल किसी क्षेत्र से नुकसान या सुनामी की चेतावनी की सूचना नहीं मिली है।

    यह इलाका बेहद दूरदराज वाला इलाका है, जहां मानव बस्तियां लगभग नहीं हैं। इसी कारण आबादी वाले क्षेत्रों पर असर की संभावना कम बताई जा रही है। शुरुआती आकलन में बड़ा खतरा सामने नहीं आया है।

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए नईदुनिया के साथ।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.