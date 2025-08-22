South America Earthquake: 8.0 तीव्रता के भीषण भूकंप से हिला दक्षिण अमेरिका, सुनामी का खतरा

डिजिटल डेस्क। दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच स्थित ड्रेक पैसेज क्षेत्र में बुधवार देर रात 8.0 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) ने इसकी पुष्टि की है। फिलहाल किसी क्षेत्र से नुकसान या सुनामी की चेतावनी की सूचना नहीं मिली है।

यह इलाका बेहद दूरदराज वाला इलाका है, जहां मानव बस्तियां लगभग नहीं हैं। इसी कारण आबादी वाले क्षेत्रों पर असर की संभावना कम बताई जा रही है। शुरुआती आकलन में बड़ा खतरा सामने नहीं आया है।

