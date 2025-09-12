मेरी खबरें
    सुशीला कार्की बनीं नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री, केपी ओली के नाटकीय रूप से पद छोड़ने के बाद शपथ ली

    जेन जेड समूह, जिसने नेपाल में हिंसक विरोध प्रदर्शन किए, जिसके कारण मंगलवार को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पद छोड़ना पड़ा, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और सेना प्रमुख अशोक राज सिग्डेल के बीच विचार-विमर्श के दौरान न्यायविद कार्की एक अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए एक लोकप्रिय विकल्प के रूप में उभरीं।

    Fri, 12 Sep 2025
    Fri, 12 Sep 2025
    सुशीला कार्की बनी नेपाल की प्रधानमंत्री।

    1. कार्की ने न्यायिक पेशे में 32 साल बिताए और महिलाओं के लिए प्रगति का प्रतीक बन गईं हैं।
    2. सुशीला कार्की को 2016 में नेपाल की 24वीं मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।
    3. वह इस पद पर काबिज होने वाली नेपाल की पहली और आज तक की एकमात्र महिला बनी हैं।

    एजेंसी, काठमांडू। नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की हिमालयी राष्ट्र की प्रधानमंत्री बनीं। हालांकि, वह देश की अंतरिम प्रमुख होंगी। नेपाल के राष्ट्रपति द्वारा संसद भंग करने की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद यह बड़ा घटनाक्रम हुआ। इसके साथ ही, उन्होंने केपी शर्मा ओली की जगह शपथ ली। नेपाल की पहली और एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश, 73 वर्षीय कार्की अपनी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने रुख के लिए जानी जाती हैं।

    न्यायविद कार्की, जेन जेड समूह, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और सेना प्रमुख अशोक राज सिग्डेल के बीच विचार-विमर्श के दौरान एक अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए एक लोकप्रिय विकल्प के रूप में उभरीं। जेन जेड समूह ने नेपाल में हिंसक विरोध प्रदर्शन किए जिसके कारण मंगलवार को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पद छोड़ना पड़ा। कार्की को जुलाई 2016 में नेपाल की 24वीं मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और वह इस पद पर काबिज होने वाली पहली और आज तक की एकमात्र महिला हैं।

    वह लगभग 11 महीने तक इस पद पर रहीं। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी ने कहा, "उन्होंने भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता के साथ एक साहसी और निष्पक्ष न्याय की प्रतिष्ठा बनाई है। एक साहसी और दृढ़ न्याय के रूप में, वह भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूती से खड़ी रही हैं।" कार्की को एक महाभियोग प्रस्ताव का सामना करना पड़ा - जिसे कई हितधारकों द्वारा राजनीतिक रूप से पक्षपाती माना जाता है - जिसे तत्कालीन शेर बहादुर देउबा सरकार द्वारा लाया गया था, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया था।

    7 जून, 1952 को पूर्वी नेपाल के बीरतनगर में भारतीय सीमा के पास शंकरपुर-3 में जन्मी कार्की ने 1971 में त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल के महेंद्र मोरंग परिसर से स्नातक और 1975 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की।

    उन्होंने 1978 में कानून की डिग्री हासिल करने के लिए त्रिभुवन विश्वविद्यालय में वापसी की। कार्की ने न्यायिक पेशे में 32 साल बिताए और न्यायपालिका के क्षेत्र में महिलाओं के लिए प्रगति का प्रतीक बन गईं। उन्होंने 1979 में बीरतनगर में कानून का अभ्यास शुरू किया जब उनकी मजबूत शैक्षणिक पृष्ठभूमि ने उनके कानूनी करियर को आकार दिया।

    इस बीच उन्हें 1985 में महेंद्र मल्टीपल कैंपस, धरान में सहायक शिक्षक के रूप में भी नियुक्त किया गया था। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मंगलवार को भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया प्रतिबंध को लेकर सोमवार के विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाई में कम से कम 19 लोगों की मौत के लिए उनके इस्तीफे की मांग करते हुए सैकड़ों आंदोलनकारियों द्वारा उनके कार्यालय में प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद पद छोड़ दिया।

    शुक्रवार को मरने वालों की संख्या 51 हो गई। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध सोमवार रात को हटा लिया गया। राष्ट्रपति पौडेल ने ओली का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, लेकिन कहा है कि उनके नेतृत्व वाला मंत्रिमंडल तब तक सरकार चलाता रहेगा जब तक कि नई मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हो जाता। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, सोमवार और मंगलवार को हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान अब तक मारे गए लोगों की संख्या बढ़कर 51 हो गई है।

