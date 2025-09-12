सुशीला कार्की बनीं नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री, केपी ओली के नाटकीय रूप से पद छोड़ने के बाद शपथ ली

एजेंसी, काठमांडू। नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की हिमालयी राष्ट्र की प्रधानमंत्री बनीं। हालांकि, वह देश की अंतरिम प्रमुख होंगी। नेपाल के राष्ट्रपति द्वारा संसद भंग करने की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद यह बड़ा घटनाक्रम हुआ। इसके साथ ही, उन्होंने केपी शर्मा ओली की जगह शपथ ली। नेपाल की पहली और एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश, 73 वर्षीय कार्की अपनी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने रुख के लिए जानी जाती हैं।

न्यायविद कार्की, जेन जेड समूह, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और सेना प्रमुख अशोक राज सिग्डेल के बीच विचार-विमर्श के दौरान एक अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए एक लोकप्रिय विकल्प के रूप में उभरीं। जेन जेड समूह ने नेपाल में हिंसक विरोध प्रदर्शन किए जिसके कारण मंगलवार को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पद छोड़ना पड़ा। कार्की को जुलाई 2016 में नेपाल की 24वीं मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और वह इस पद पर काबिज होने वाली पहली और आज तक की एकमात्र महिला हैं।

वह लगभग 11 महीने तक इस पद पर रहीं। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी ने कहा, "उन्होंने भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता के साथ एक साहसी और निष्पक्ष न्याय की प्रतिष्ठा बनाई है। एक साहसी और दृढ़ न्याय के रूप में, वह भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूती से खड़ी रही हैं।" कार्की को एक महाभियोग प्रस्ताव का सामना करना पड़ा - जिसे कई हितधारकों द्वारा राजनीतिक रूप से पक्षपाती माना जाता है - जिसे तत्कालीन शेर बहादुर देउबा सरकार द्वारा लाया गया था, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया था। 7 जून, 1952 को पूर्वी नेपाल के बीरतनगर में भारतीय सीमा के पास शंकरपुर-3 में जन्मी कार्की ने 1971 में त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल के महेंद्र मोरंग परिसर से स्नातक और 1975 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की।