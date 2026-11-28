डिजिटल डेस्क। अफगानिस्तान के उत्तरी बल्ख प्रांत में तालिबान अधिकारियों ने कथित तौर पर आधिकारिक दस्तावेजों में महिलाओं के नाम के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इनमें मेडिकल रिकॉर्ड और प्रिस्क्रिप्शन भी शामिल हैं। स्वास्थ्य कर्मियों को महिला मरीजों को बीबी (जिसका अर्थ दादी या बुजुर्ग महिला होता है) कहकर बुलाने का निर्देश दिया गया है। स्पेनिश अखबार एल पैस (El País) ने एक आदेश के बारे में रिपोर्ट दी है। यह रिपोर्ट अफगान मीडिया आउटलेट जान टाइम्स और द गार्डियन की जानकारी पर आधारित है। इस आदेश को लेकर चिंता जताई जा रही है कि यह पाबंदी देश के अन्य हिस्सों में भी लागू की जा सकती है।

'कुछ महिलाओं को बकरी या गाय कहकर किया जा रहा संबोधित' रिपोर्टों के अनुसार, बल्ख में अस्पताल के कर्मचारियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों से कहा गया है कि वे महिलाओं के नामों का इस्तेमाल न करें। जर्मनी में रहने वाली अफगान महिला अधिकार कार्यकर्ता लाला उस्मानी ने एल पैस को बताया कि महिलाओं, डॉक्टरों और नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं के बयानों से पता चलता है कि कुछ महिलाओं को बकरी या गाय जैसे अपमानजनक शब्दों से भी संबोधित किया जा रहा है।

ओस्मानी ने अखबार को बताया, "यह लोगों को इंसान न समझने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है।" एक अफगान कार्यकर्ता ने एल पैस को इस आदेश की पुष्टि की। हालांकि, उसने यह भी बताया कि अभी तक इस आदेश पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। पूरे देश में लागू होने की दी गई चेतावनी महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था फेमेना (Femena) में अफगानिस्तान कार्यक्रम की प्रमुख ज़ुबैदा अकबर ने चेतावनी दी है कि यह पाबंदी आगे चलकर पूरे देश में लागू हो सकती है। उन्होंने उन पिछली घटनाओं की ओर इशारा किया, जिनमें स्थानीय स्तर पर लागू किए गए उपायों को बाद में पूरे अफगानिस्तान में बढ़ा दिया गया था।

एल पैस के अनुसार, फेमेना ने महिलाओं के अधिकारों को सीमित करने वाले 144 से अधिक आदेशों का दस्तावेजीकरण किया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब 2021 में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद से महिलाओं पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच पर भी पड़ा असर लड़कियों को 12 साल की उम्र के बाद शिक्षा प्राप्त करने से रोक दिया गया है, जबकि महिलाओं को अधिकांश पेशों से बाहर रखा गया है और सार्वजनिक रूप से बोलने पर भी उन पर पाबंदियां हैं। इन प्रतिबंधों का असर स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच पर भी पड़ा है। कई प्रांतों में ऐसी खबरें हैं कि पुरुष डॉक्टरों को महिला मरीजों का इलाज करने से रोक दिया गया है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में काम करने की अनुमति पाने वाले कुछ समूहों में महिलाएं भी शामिल हैं, लेकिन दिसंबर 2024 में तालिबान ने महिलाओं के मेडिकल क्षेत्रों में प्रशिक्षण लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। यूनिसेफ ने चेतावनी दी है कि इन प्रतिबंधों ने एक दोहरा संकट पैदा कर दिया है। प्रशिक्षित महिला स्वास्थ्यकर्मी या तो काम छोड़ रही हैं या रिटायर हो रही हैं और उनकी जगह लेने के लिए नई महिलाओं को आने की अनुमति नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की 2024 की एक रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि अफगान महिलाओं को आधिकारिक दस्तावेज हासिल करने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए महिलाओं को आमतौर पर किसी पुरुष साथी की जरूरत होती है। इससे उन महिलाओं के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं जो अपने परिवार की मुखिया हैं या जिनके पास साथ जाने के लिए कोई पुरुष रिश्तेदार नहीं है।