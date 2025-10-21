वजन घटाओ, बोनस कमाओ! ये टेक कंपनी दे रही करोड़ों का इनाम, जानें पूरा ‘वेट लॉस चैलेंज’

एजेंसी, नई दिल्ली। दुनिया भर में बढ़ता मोटापा अब कॉर्पोरेट सेक्टर तक चिंता का विषय बन गया है। चीन की प्रसिद्ध टेक कंपनी Insta360 (Arashi Vision Inc) ने अपने कर्मचारियों के लिए एक अनोखी स्कीम शुरू की है - ‘मिलियन युआन वेट लॉस चैलेंज’। इस कार्यक्रम के तहत जो कर्मचारी वजन घटाएंगे, उन्हें मोटी रकम का बोनस मिलेगा। कंपनी ने इसके लिए करीब 1 मिलियन युआन (लगभग ₹1.24 करोड़) का बोनस पूल तैयार किया है।

हर आधा किलो वजन घटाओ और पाओ 500 युआन इस चैलेंज में भाग लेने के लिए कर्मचारी को बस रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसके बाद हर आधा किलो वजन कम करने पर 500 युआन (करीब ₹6,200) का इनाम मिलता है। यानी अगर कोई कर्मचारी 1 किलो वजन घटाता है, तो उसे 1,000 युआन (लगभग ₹12,400) मिलते हैं।

वजन बढ़ा तो देना होगा जुर्माना कंपनी ने इस योजना में एक दिलचस्प शर्त भी जोड़ी है - अगर कोई प्रतिभागी वजन घटाने के बाद फिर से वजन बढ़ा लेता है, तो उसे 800 युआन (करीब ₹9,920) प्रति आधा किलो का जुर्माना देना होगा। यानी जितना वजन घटाने पर बोनस मिलेगा, उतना बढ़ने पर नुकसान भी होगा। 90 दिन में 20 किलो वजन घटाकर जीता ₹2.48 लाख इस साल की सबसे बड़ी विजेता बनीं जेन-जी कर्मचारी जी याकी, जिन्होंने 90 दिनों में 20 किलो वजन घटाया और 20,000 युआन (करीब ₹2.48 लाख) का इनाम जीता। जी ने कहा, “यह सुंदरता नहीं, बल्कि स्वास्थ्य को लेकर सबसे बेहतरीन चुनौती थी।”