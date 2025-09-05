'पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती टूट चुकी है...', पूर्व अमेरिकी NSA ने किया खुलासा, बताई खराब रिश्ते की वजह

एजेंसी, न्यूयॉर्क। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्तों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब दोनों की निजी दोस्ती खत्म हो चुकी है।

उनका कहना है कि किसी भी विश्व नेता के साथ ट्रंप की व्यक्तिगत नजदीकियां लंबे समय तक अंतरराष्ट्रीय रिश्तों को नहीं बचा पातीं। यह बयान ऐसे समय में आया है, जब भारत-अमेरिका रिश्ते बेहद खराब दौर से गुजर रहे हैं।

व्यक्तिगत रिश्तों पर आधारित कूटनीति ब्रिटिश मीडिया पोर्टल एलबीसी को दिए इंटरव्यू में बोल्टन ने कहा कि ट्रंप की विदेश नीति उनके नेताओं से अपनी व्यक्तिगत दोस्ती पर निर्भर करती है। जैसे कि ट्रंप व्लादिमीर पुतिन से दोस्ती को अमेरिका-रूस रिश्तों की मजबूती मान लेते थे। मोदी से नजदीकी को भारत-अमेरिका संबंधों की गारंटी मान बैठे थे। अब यह दोस्तियां टूट चुकी हैं, तो इन दोनों देशों से अमेरिका के रिश्ते भी खत्म हो चुके हैं। खासकर भारत के साथ खराब संबंध हमारे लिए नुकसानदेह है। इसके पीछे का कारण ट्रंप प्रशासन का लगातार भारत के खिलाफ बोलना है।