मिस्र में बड़ा रेल हादसा: काहिरा के पास दो ट्रेनों की जोरदार टक्कर, 7 की मौत और 125 यात्री घायल

डिजिटल डेस्क, काहिरा। मिस्र की राजधानी काहिरा के पास रविवार को एक दिल दहला देने वाला रेल हादसा सामने आया। काहिरा के दक्षिण में स्थित गीजा प्रांत के अल-अय्यात जिले में दो यात्री ट्रेनें आपस में टकरा गईं। इस भीषण दुर्घटना में एक ट्रेन कंडक्टर समेत कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 125 अन्य लोग घायल हुए हैं।

मिस्र के स्वास्थ्य मंत्रालय ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि सूचना मिलते ही बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। सभी घायलों को फौरन नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जिनमें से करीब 70 से ज्यादा यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।