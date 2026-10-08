यूरोपीय संसद के बाहर ट्रंप की 23 कैरेट सोने की मूर्ति, नग्न रूप में दिखाए गए अमेरिकी राष्ट्रपति, जानिए क्या है संदेश

डिजिटल डेस्क, पेरिस। फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में यूरोपीय संसद की इमारत के बाहर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की एक अनोखी मूर्ति चर्चा का विषय बनी हुई है। 23 कैरेट सोने से बनी इस 8.5 फुट ऊंची प्रतिमा में ट्रंप को नग्न अवस्था में दिखाया गया है।

मूर्ति के जरिए कलाकार ने ट्रंप की नीतियों और उनके नेतृत्व को लेकर अपना विरोध दर्ज कराने की कोशिश की है। ट्रंप की इस गोल्डन मूर्ति को 'ऑरेंज प्लेग' नाम दिया गया है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति एक छोटे कद के कपड़े पहने व्यक्ति के कंधों पर बैठे नजर आते हैं। वह व्यक्ति ट्रंप का भार उठाए हुए दिखाई देता है। मूर्ति को 'अन्याय का राजा' भी कहा जा रहा है। एक हाथ में न्याय का तराजू, दूसरे में गोल्फ क्लब मूर्ति में ट्रंप के एक हाथ में न्याय का तराजू है, जबकि दूसरे हाथ में लंबा गोल्फ क्लब पकड़ा हुआ है। क्लब के पास रखी गोल्फ बॉल को इस तरह बनाया गया है कि वह पृथ्वी जैसी दिखाई देती है। प्रतिमा के आधार पर एक संदेश भी लिखा गया है, जो इसके पीछे छिपे विचार को स्पष्ट करता है।

इसमें लिखा है, 'मैं एक आदमी की पीठ पर बैठा हूं। वह मेरे बोझ तले दबा जा रहा है। मैं उसकी मदद के लिए कुछ भी करूंगा। सिवाय उसकी पीठ से नीचे उतरने के।' डेनिश कलाकार जेन्स गैलशियोट ने बनाई मूर्ति डोनल्ड ट्रंप की यह प्रतिमा डेनमार्क के कलाकार जेन्स गैलशियोट ने तैयार की है। इसे स्ट्रासबर्ग में यूरोपीय संसद की दो इमारतों को जोड़ने वाले व्यस्ततम चौराहों में से एक पर स्थापित किया गया है। योजना के मुताबिक, मूर्ति को गुरुवार तक वहां रखा जाना है। मूर्ति के जरिए कलाकार ने ट्रंप के नेतृत्व और नीतियों पर अपनी आलोचनात्मक राय व्यक्त की है। गैलशियोट के मुताबिक, ट्रंप उन चीजों के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक हैं, जिन्हें वह नियमों पर आधारित विश्व व्यवस्था, लोकतांत्रिक मूल्यों और जलवायु संकट से निपटने के प्रयासों के रूप में देखते हैं।