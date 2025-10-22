ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मनाई दीवाली, भारतीय अमेरिकियों से पीएम मोदी के बारे में की बात

एजेंसी, न्यूयॉर्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दिवाली का भव्य आयोजन किया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर प्रशंसा करते हुए उन्हें महान व्यक्ति बताया। उन्होंने कहा कि वे भारत के लोगों से प्यार करते हैं।

इस मौके पर ट्रंप ने दोनों देशों के बीच बेहतरीन समझौतों पर काम करने की बात भी कही। उन्होंने बताया कि उनकी हाल ही में पीएम मोदी से बातचीत हुई है, जिसमें व्यापार और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत ट्रंप ने कहा कि मैंने आज आपके प्रधानमंत्री से बात की। हमने व्यापार पर चर्चा की है। वह इस विषय में काफी रुचि रखते हैं। पीएम मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत रूस से बहुत अधिक तेल नहीं खरीदेगा। वह रूस-यूक्रेन युद्ध के जल्द अंत की कामना करते हैं। भारत ने रूसी तेल की खरीद में भारी कटौती की है।