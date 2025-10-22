मेरी खबरें
    ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मनाई दीवाली, भारतीय अमेरिकियों से पीएम मोदी के बारे में की बात

    व्हाइट हाउस में दिवाली मनाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम नरेंद्र मोदी को “महान व्यक्ति” कहा और भारत के लोगों की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि भारत-अमेरिका के बीच बड़े व्यापारिक समझौते बन रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 22 Oct 2025 08:21:39 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 22 Oct 2025 08:21:39 AM (IST)
    ट्रंप ने व्हाइट में अमेरिकन-भारतीय समुदाय के साथ दीवाली मनाई। (फोटो- एजेंसी)

    एजेंसी, न्यूयॉर्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दिवाली का भव्य आयोजन किया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर प्रशंसा करते हुए उन्हें महान व्यक्ति बताया। उन्होंने कहा कि वे भारत के लोगों से प्यार करते हैं।

    इस मौके पर ट्रंप ने दोनों देशों के बीच बेहतरीन समझौतों पर काम करने की बात भी कही। उन्होंने बताया कि उनकी हाल ही में पीएम मोदी से बातचीत हुई है, जिसमें व्यापार और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई।

    भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत

    ट्रंप ने कहा कि मैंने आज आपके प्रधानमंत्री से बात की। हमने व्यापार पर चर्चा की है। वह इस विषय में काफी रुचि रखते हैं। पीएम मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत रूस से बहुत अधिक तेल नहीं खरीदेगा। वह रूस-यूक्रेन युद्ध के जल्द अंत की कामना करते हैं। भारत ने रूसी तेल की खरीद में भारी कटौती की है।


    व्हाइट हाउस में दिवाली का आयोजन

    • व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में आयोजित इस समारोह में भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा, भारत में नव-नियुक्त अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर, FBI डायरेक्टर काश पटेल और नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गैबार्ड मौजूद रहे।

    • भारतीय मूल के कई बिजनेस लीडर और प्रवासी भी कार्यक्रम का हिस्सा बने। ट्रंप ने पारंपरिक दीया जलाकर कहा कि दिवाली रोशनी का अंधकार पर और ज्ञान की अज्ञानता पर जीत का प्रतीक।

    भारतीय राजदूत ने जताया आभार

    भारतीय राजदूत विनय क्वात्रा ने ट्रंप का धन्यवाद करते हुए कहा कि व्हाइट हाउस में दिवाली मनाना भारत-अमेरिका के रिश्तों की मजबूती और विविधता की ताकत को दर्शाता है। उन्होंने भारत की ओर से ट्रंप और अमेरिकी नागरिकों को दिवाली की शुभकामनाएं दीं।

    भारतीय-अमेरिकी समुदाय ने दी बधाई

    FBI डायरेक्टर काश पटेल ने कहा कि एक भारतीय-अमेरिकी के रूप में ओवल ऑफिस में दिवाली मनाना गर्व की बात है। ट्रंप की अगुवाई में अमेरिका ने विविधता को अपनाया है।

