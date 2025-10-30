'ट्रंप को नहीं लगी शी चिनफिंग की ये बात अच्छी', सुनकर चीनी राष्ट्रपति भी हुए हैरान

एजेंसी, बीजिंग। अमेरिका और चीन के बीच रिश्तों में नई गर्माहट के संकेत मिल रहे हैं। दक्षिण कोरिया के बुसान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की मुलाकात हुई, जहां दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों को मजबूत करने और व्यापार समझौते पर आगे बढ़ने की बात कही। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब दोनों देशों के बीच बीते वर्षों में तनाव और व्यापारिक मतभेद देखने को मिले थे।
मुलाकात के दौरान ट्रंप ने शी चिनफिंग को महान देश के महान नेता बताते हुए कहा कि काफी लंबे समय से अपने एक मित्र के साथ रहना मेरे लिए सम्मान की बात है। ट्रंप ने कहा कि दोनों देश कई मुद्दों पर पहले ही सहमत हो चुके हैं। जल्द ही कुछ और विषयों पर सहमति बनने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यह बैठक बेहद सफल साबित होगी।
ट्रंप ने उम्मीद जताई कि अमेरिका-चीन व्यापार समझौते पर गुरुवार को हस्ताक्षर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शी एक सख्त वार्ताकार हैं, जो हमेशा अपने देश के हितों को प्राथमिकता देते हैं। ट्रंप ने मजाकिया लहजे में कहा कि यह अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम एक-दूसरे को भली-भांति समझते हैं।
चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने ट्रंप के प्रति गर्मजोशी भरे शब्दों में कहा कि आपसे दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपके दोबारा चुन कर आने के बाद से हमने फोन पर तीन बार बातचीत की। आपस में कई पत्रों का आदान-प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि चीन-अमेरिका संबंध कुल मिलाकर स्थिर रहे हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच मतभेद होना सामान्य है, क्योंकि उनकी परिस्थितियां अलग-अलग हैं।