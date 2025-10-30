'ट्रंप को नहीं लगी शी चिनफिंग की ये बात अच्छी', सुनकर चीनी राष्ट्रपति भी हुए हैरान

एजेंसी, बीजिंग। अमेरिका और चीन के बीच रिश्तों में नई गर्माहट के संकेत मिल रहे हैं। दक्षिण कोरिया के बुसान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की मुलाकात हुई, जहां दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों को मजबूत करने और व्यापार समझौते पर आगे बढ़ने की बात कही। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब दोनों देशों के बीच बीते वर्षों में तनाव और व्यापारिक मतभेद देखने को मिले थे।

दोस्ताना माहौल में हुई मुलाकात मुलाकात के दौरान ट्रंप ने शी चिनफिंग को महान देश के महान नेता बताते हुए कहा कि काफी लंबे समय से अपने एक मित्र के साथ रहना मेरे लिए सम्मान की बात है। ट्रंप ने कहा कि दोनों देश कई मुद्दों पर पहले ही सहमत हो चुके हैं। जल्द ही कुछ और विषयों पर सहमति बनने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यह बैठक बेहद सफल साबित होगी।