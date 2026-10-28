स्पेन में टकराईं दो हाई-स्पीड ट्रेन, बोगियां पटरी से उतरीं, 46 यात्रियों की मौत, कई घायल

डिजिटल डेस्क, मैड्रिड। मध्य स्पेन के टोलेडो प्रांत में बुधवार सुबह एक बड़ा रेल हादसा हो गया, जहां दो हाई-स्पीड ट्रेनें आपस में टकरा गईं। अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस भयानक दुर्घटना में कम से कम 39 लोगों के मारे जाने की आशंका है, जबकि बड़ी तादाद में यात्री घायल हुए हैं।

पीछे से मारी टक्कर, दो बोगियां पटरी से उतरीं स्पेनिश नेशनल ब्रॉडकास्टर TVE और स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, यह हादसा सुबह करीब 9 बजे (स्थानीय समयानुसार) हुआ। एक ही ट्रैक पर चल रही 'रेनफे' (Renfe) और 'इर्यो' (Iryo) कंपनियों की ट्रेनों में से एक ने आगे चल रही दूसरी ट्रेन के पिछले हिस्से को जोरदार टक्कर मार दी। प्रभाव इतना भीषण था कि इर्यो ट्रेन के दो डिब्बे असंतुलित होकर पटरी से नीचे उतर गए।

खेल परिसर बना अस्थाई अस्पताल, बचाव अभियान जारी हादसे के निकटवर्ती शहर उर्दा के मेयर मैनुअल गैलन ने बताया कि बड़ी संख्या में घायल यात्रियों के प्राथमिक उपचार के लिए नागरिक सुरक्षा (सिविल प्रोटेक्शन) दल ने स्थानीय स्पोर्ट्स पवेलियन को अस्थाई मेडिकल सेंटर में तब्दील कर दिया है। पड़ोसी कस्बे 'लॉस येबेनेस' के प्रशासनिक प्रमुख जीसस पेरेज ने भी घटनास्थल की स्थिति को अत्यंत भयावह बताया। कैस्टिला-ला मांचा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एमिलियानो गार्सिया-पेज खुद हालात का जायजा लेने के लिए दुर्घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। मैड्रिड-अंडालूसिया हाई-स्पीड लाइन पर सेवाएं निलंबित रेल नेटवर्क संचालक 'एडिफ' (Adif) ने आधिकारिक बयान जारी कर पुष्टि की कि दुर्घटना के तत्काल बाद मैड्रिड-अंडालूसिया हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर पर सभी ट्रेनों का संचालन एहतियातन रोक दिया गया है। क्षेत्रीय प्रशासन फिलहाल दुर्घटना के तकनीकी कारणों की पड़ताल और हताहतों की सटीक पहचान में जुटा है।