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यूनाइटेड एयरलाइंस में महिला के बगल में बैठे यात्री ने पोर्न देखकर किया हस्तमैथुन, बिना सजा पाए विमान से उतरा

यूनाइटेड एयरलाइंस में महिला के बगल में बैठे शख्स ने अश्लील हरकतें कीं। शिकायत के बावजूद पुलिस ने उसे नहीं पकड़ा। अब एयरलाइंस ने माफी मांगते हुए आरोपी ...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
Publish Date: Thu, 22 Oct 2026 03:00:19 PM (IST)Updated Date: Thu, 22 Oct 2026 03:00:19 PM (IST)
यूनाइटेड एयरलाइंस में महिला के बगल में बैठे यात्री ने पोर्न देखकर किया हस्तमैथुन, बिना सजा पाए विमान से उतरा
यूनाइटेड एयरलाइंस में महिला के साथ बदसलूकी। (एआई जनरेटेड)

HighLights

  1. यूनाइटेड एयरलाइंस की फर्स्ट क्लास में हुई शर्मनाक घटना।
  2. महिला के बगल में बैठे यात्री ने की अश्लील हरकत।
  3. डरी सहमी महिला ने क्रू मेंबर्स से अपनी सीट बदलवाई।

डिजिटल डेस्क, कैलिफोर्निया। अमेरिका के कैलिफोर्निया की महिला का यूनाइटेड एयरलाइंस में सफर करने का अनुभव बहुत खराब रहा। उसने एयरलाइंस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी सीट के पास पॉर्न देखकर हस्तमैथुन करने वाले व्यक्ति को सजा दिलाने की कोशिश नहीं की।

महिला ने एनबीसी 7 को बताया कि वह सैन डिएगो से नेवार्क जा रही थी। रेड-आई फ्लाइट में फर्स्ट क्लास की टिकट ली थी, जिससे आराम से सो कर जा सकूं। उड़ान के दौरान उनके बगल में एक व्यक्ति बैठा था, जो पोर्न वीडियो देख रहा था। उसके बाद उसने कंबल के नीचे अजीब हरकतें करना शुरू कर दिया। वह साफतौर पर हस्तमैथुन कर रहा था।


मैं बुरी तरह से डरी हुई थी'

  • महिला ने कहा कि उसको ऐसा करता देख मैं घबरा गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में क्या किया जाए। मैं खिड़की के पास थी। वह मेरे बगल में था, तो वहां से निकलना भी मुश्किल था, क्यों कि उसको पार कर मुझे जाना पड़ता। इस बारे में फ्लाइट अटेंडेंट को बताया।

  • उनसे कहीं दूसरी जगह सीट देने के लिए कहा। मेरी सीट चेंज हो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि फ्लाइट से उतरने के बाद उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये बहुत ही हैरानी वाली बात है।

एयरलाइन ने क्या कहा?

यूनाइटेड एयरलाइंस का इस मामले पर बयान आया है। उन्होंने कहा कि हमने ग्राहक से उनके खराब अनुभव के लिए माफी मांगी है। इसकी जांच की जा रही है, तब तक दूसरे व्यक्ति पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं।

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