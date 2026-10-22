यूनाइटेड एयरलाइंस में महिला के बगल में बैठे यात्री ने पोर्न देखकर किया हस्तमैथुन, बिना सजा पाए विमान से उतरा

डिजिटल डेस्क, कैलिफोर्निया। अमेरिका के कैलिफोर्निया की महिला का यूनाइटेड एयरलाइंस में सफर करने का अनुभव बहुत खराब रहा। उसने एयरलाइंस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी सीट के पास पॉर्न देखकर हस्तमैथुन करने वाले व्यक्ति को सजा दिलाने की कोशिश नहीं की।

महिला ने एनबीसी 7 को बताया कि वह सैन डिएगो से नेवार्क जा रही थी। रेड-आई फ्लाइट में फर्स्ट क्लास की टिकट ली थी, जिससे आराम से सो कर जा सकूं। उड़ान के दौरान उनके बगल में एक व्यक्ति बैठा था, जो पोर्न वीडियो देख रहा था। उसके बाद उसने कंबल के नीचे अजीब हरकतें करना शुरू कर दिया। वह साफतौर पर हस्तमैथुन कर रहा था।