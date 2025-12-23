अमेरिकी दूतावास का बड़ा फैसला: एच1बी और एच4 वीजा आवेदकों की डिजिटल जांच अनिवार्य, नौकरियों पर मंडराया खतरा

डिजिटल डेस्क: भारत में अमेरिकी दूतावास ने सोमवार को जानकारी दी कि 15 दिसंबर से अमेरिका ने मानक वीजा जांच प्रक्रिया के अंतर्गत एच1बी और एच4 वीजा आवेदकों के लिए ऑनलाइन प्रेजेंस रिव्यू को और व्यापक कर दिया है। यह प्रक्रिया अब दुनियाभर में सभी देशों और सभी आवेदकों पर लागू की जा रही है।

दूतावास द्वारा इंटरनेट मीडिया पर जारी संक्षिप्त बयान ऐसे समय आया है, जब भारत में इस महीने के अंत में होने वाले हजारों एच-1बी वीजा इंटरव्यू अचानक रद्द कर दिए गए या कई महीनों के लिए टाल दिए गए हैं। अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा की इस साल की रिपोर्ट के अनुसार, कुल एच-1बी वीजा धारकों में से 71 प्रतिशत भारत से हैं।

अमेरिकी दूतावास ने स्पष्ट किया कि एच1बी वीजा का उपयोग अमेरिकी तकनीकी कंपनियां विदेशी पेशेवरों की भर्ती के लिए करती हैं, जिनमें भारतीय प्रोफेशनल्स की संख्या काफी अधिक है। यह नया कदम एच1बी प्रोग्राम के दुरुपयोग और अवैध प्रवासन पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है, साथ ही योग्य अस्थायी विदेशी कामगारों को अवसर देने की बात भी कही गई है। आवेदकों को सलाह दी गई है कि वे जल्द आवेदन करें, क्योंकि इस विस्तारित जांच प्रक्रिया के कारण सामान्य से अधिक समय लग सकता है। इस फैसले का सबसे अधिक असर उन एच-1बी वीजा होल्डर्स पर पड़ा है, जो इस महीने अपने वर्क परमिट के नवीनीकरण के लिए भारत आए थे। अब उनकी अप्वाइंटमेंट मार्च या मई तक के लिए स्थगित कर दी गई हैं। वैध वीजा न होने के कारण वे अमेरिका लौट नहीं पा रहे हैं और भारत में फंसे हुए हैं।