मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में फायरिंग: 3 पुलिस अधिकारियों की मौत, 2 घायल, संदिग्ध मारा गया

    US News: अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में हुई गोलीबारी में बुधवार को तीन पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने हमलावर को मार गिराया।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 18 Sep 2025 08:43:09 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 18 Sep 2025 09:02:38 AM (IST)
    अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में फायरिंग: 3 पुलिस अधिकारियों की मौत, 2 घायल, संदिग्ध मारा गया
    अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में फायरिंग

    HighLights

    1. अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में फायरिंग।
    2. तीन पुलिस अधिकारियों की हुई मौत।
    3. दो घायल हुए, संदिग्ध मारा गया।

    रॉयटर, पेंसिल्वेनिया। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में हुई गोलीबारी में बुधवार को तीन पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने हमलावर को मार गिराया।

    यॉर्क अस्पताल ने बताया कि गोलीबारी की इस घटना से जुड़े दो लोगों का गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। अस्पताल ने सुरक्षा प्रोटोकॉल भी कड़े कर दिए हैं।

    अधिकारियों के अनुसार, पुलिसकर्मी घरेलू विवाद से जुड़ी जांच को लेकर मौके पर पहुंचे थे, तभी गोलीबारी शुरू हो गई। यह घटना नॉर्थ कोडोरस टाउनशिप इलाके में हुई, जो फिलाडेल्फिया से करीब 185 किलोमीटर दूर और मैरीलैंड बॉर्डर के पास स्थित है।

    पेंसिल्वेनिया के गवर्नर जोश शापिरो ने घटना पर शोक जताते हुए कहा, “हम तीन बहादुर आत्माओं को खो चुके हैं जिन्होंने इस काउंटी, इस राज्य और इस देश की सेवा की। समाज में इस तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती, हमें बेहतर करना होगा।”

    पेंसिल्वेनिया स्टेट पुलिस कमिश्नर क्रिस्टोफर पेरिस ने कहा कि शोक असहनीय है, लेकिन न्याय के लिए पूरी, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की जाएगी।

    फिलहाल पुलिस ने हमलावर और शहीद पुलिसकर्मियों की पहचान उजागर नहीं की है। अधिकारी मामले से जुड़े कई विवरण साझा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जांच जारी है।

    राज्य की अटॉर्नी जनरल पामेला बॉन्डी ने इसे “समाज पर कलंक” बताया और कहा कि फेडरल एजेंट्स भी स्थानीय पुलिस की मदद कर रहे हैं। वहीं, पेंसिल्वेनिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑस्टिन डेविस ने सोशल मीडिया पर लोगों से घायलों और शहीद पुलिसकर्मियों के लिए प्रार्थना करने की अपील की।

    घटना के चलते पास के एक स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने एहतियातन 'शेल्टर-इन-प्लेस ऑर्डर” जारी किया, हालांकि बाद में इसे हटा लिया गया।

    घटना स्थल पर लगभग 30 पुलिस वाहन तैनात किए गए। यह इलाका खेतों और फार्महाउस से घिरा हुआ है। स्थानीय प्रशासन ने कहा, “हम स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए हैं और प्रभावित परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।'

    गौरतलब है कि इसी साल फरवरी में भी पेंसिल्वेनिया में एक पुलिस अधिकारी की गोलीबारी में मौत हो गई थी, जब एक शख्स ने अस्पताल के आईसीयू में हथियार के दम पर स्टाफ को बंधक बना लिया था।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.