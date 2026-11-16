पन्नू हत्या की साजिश मामले में निखिल गुप्ता की मुश्किलें बढ़ीं, अमेरिकी सरकार ने मांगी 24 साल जेल की सजा

डिजिटल डेस्क। अमेरिका में खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश से जुड़े बहुचर्चित मामले में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर कानूनी शिकंजा और कस गया है। अमेरिकी अभियोजन पक्ष ने 55 वर्षीय गुप्ता के अपराध को गंभीर बताते हुए अदालत से उन्हें 24 वर्ष के कारावास की सजा सुनाने का आग्रह किया है। इस संवेदनशील प्रकरण में न्यूयॉर्क की अदालत आगामी 20 नवंबर को अपना अंतिम निर्णय सुनाएगी।

'अमेरिकी धरती पर हिंसा बर्दाश्त नहीं', अभियोजन पक्ष की सख्त दलील मैनहट्टन की संघीय अदालत में पेश किए गए 20 पृष्ठों के दस्तावेज में अमेरिकी अटॉर्नी जेम्स मैकडॉनल्ड ने गुप्ता की भूमिका को अत्यंत गंभीर और निर्मम बताया है। सरकारी वकीलों का कहना है कि गुप्ता अमेरिका में रहने वाले एक नागरिक की हत्या की विदेशी योजना का मुख्य हिस्सा थे।

अभियोजन पक्ष ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि इस मामले में ऐसी मिसाल पेश की जाए, जिससे यह साफ संदेश जाए कि अमेरिकी सीमा के भीतर किसी की आवाज को हिंसा के जरिए दबाने के प्रयासों को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। वैचारिक विरोध के चलते रचा गया था षड्यंत्र, बचाव पक्ष ने मांगी नरमी सरकारी पक्ष के मुताबिक, निखिल गुप्ता और भारत सरकार से जुड़े रहे विकास यादव समेत अन्य साथियों ने महज वैचारिक विरोध के कारण इस जानलेवा हमले की योजना तैयार की थी। इसके विपरीत, गुप्ता के अधिवक्ताओं ने अदालत से मानवीय आधार पर सजा कम रखने की अपील की है। बचाव पक्ष का सुझाव है कि गुप्ता को 12 वर्ष की कैद और रिहाई के बाद तीन साल की निगरानी में रखने की सजा दी जानी चाहिए।