अमेरिका में सरकारी शटडाउन का बड़ा असर, न्यूयॉर्क-शिकागो समेत 40 हवाई अड्डों पर उड़ानें होंगी बंद

डिजिटल डेस्क। अमेरिका में जारी सरकारी शटडाउन अब दूसरे महीने में पहुंच गया है, जिसका असर देश के हवाई यातायात पर गंभीर रूप से पड़ने लगा है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों की भारी कमी के कारण शुक्रवार से न्यूयॉर्क, लॉस एंजिल्स, शिकागो समेत लगभग 40 प्रमुख हवाई अड्डों पर उड़ानें बंद की जाएंगी।
फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) के एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों को पिछले एक महीने से वेतन नहीं मिला है। वित्तीय दबाव के बीच अब अगले सप्ताह भी उन्हें वेतन मिलने की संभावना नहीं है। इसके चलते हवाई अड्डों पर उड़ानों में देरी और रद्द होने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं।
शुक्रवार से देश के प्रमुख हवाई अड्डों में उड़ानों में भारी कटौती की जाएगी। इनमें न्यूयॉर्क, लॉस एंजिल्स, शिकागो, वाशिंगटन, डलास, अटलांटा, सैन फ्रांसिस्को, मियामी और बोस्टन जैसे बड़े एयरपोर्ट शामिल हैं।
विमानन विश्लेषण फर्म Cirium के अनुसार, इस कटौती के चलते 1,800 से अधिक उड़ानें रद्द हो सकती हैं और 2.68 लाख से अधिक यात्रियों पर इसका असर पड़ेगा।
यहां उन अमेरिकी हवाई अड्डों की सूची दी गई है जहां शुक्रवार से उड़ानें बंद हो जाएंगी...
1. अलास्का में एंकोरेज इंटरनेशनल
2. जॉर्जिया में हार्ट्सफील्ड-जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल
3. मैसाचुसेट्स में बोस्टन लोगान इंटरनेशनल
4. मैरीलैंड में बाल्टीमोर/वाशिंगटन इंटरनेशनल
5. उत्तरी कैरोलिना में चार्लोट डगलस इंटरनेशनल
6. ओहियो में सिनसिनाटी/नॉर्दर्न केंटकी इंटरनेशनल
7. टेक्सास में डलास लव फील्ड
8. रोनाल्ड रीगन वाशिंगटन नेशनल वर्जीनिया में
9. कोलोराडो में डेनवर इंटरनेशनल
10. टेक्सास में डलास/फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल
11. मिशिगन में डेट्रॉइट मेट्रोपॉलिटन वेन काउंटी
12. न्यू जर्सी में नेवार्क लिबर्टी इंटरनेशनल
13. फ्लोरिडा में फोर्ट लॉडरडेल/हॉलीवुड इंटरनेशनल
14. हवाई में होनोलूलू इंटरनेशनल
15. टेक्सास में ह्यूस्टन हॉबी
16. वर्जीनिया में वाशिंगटन डलेस इंटरनेशनल
17. टेक्सास में जॉर्ज बुश ह्यूस्टन इंटरकांटिनेंटल
18. इंडियानापोलिस इंटरनेशनल, इंडियाना
19. न्यूयॉर्क में जॉन एफ. कैनेडी इंटरनेशनल
20. लास वेगास में हैरी रीड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
21. कैलिफोर्निया में लॉस एंजिल्स इंटरनेशनल
22. न्यूयॉर्क में लागार्डिया हवाई अड्डा
23. फ्लोरिडा में ऑरलैंडो इंटरनेशनल
24. इलिनोइस में शिकागो मिडवे इंटरनेशनल
25. टेनेसी में मेम्फिस इंटरनेशनल
26. फ्लोरिडा में मियामी इंटरनेशनल
27. मिनेसोटा में मिनियापोलिस/सेंट पॉल इंटरनेशनल
28. कैलिफोर्निया में ओकलैंड इंटरनेशनल
29. कैलिफोर्निया में ओंटारियो इंटरनेशनल
30. इलिनोइस में शिकागो ओ'हेयर इंटरनेशनल
31. ओरेगन में पोर्टलैंड इंटरनेशनल
32. पेंसिल्वेनिया में फिलाडेल्फिया इंटरनेशनल
33. एरिजोना में फीनिक्स स्काई हार्बर इंटरनेशनल
34. कैलिफोर्निया में सैन डिएगो इंटरनेशनल
35. केंटकी में लुइसविले इंटरनेशनल
36. वाशिंगटन में सिएटल/टैकोमा इंटरनेशनल
37. कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल
38. यूटा में साल्ट लेक सिटी इंटरनेशनल
39. न्यू जर्सी में टेटरबोरो
40. फ्लोरिडा में टैम्पा इंटरनेशनल
एफएए ने पहले ही स्पष्ट किया है कि शटडाउन जारी रहने पर फ्लाइट ऑपरेशंस सामान्य नहीं हो पाएंगे। देश के कई हिस्सों में एयर ट्रैफिक नेटवर्क ठप पड़ने की आशंका है, जिससे हजारों यात्रियों को यात्रा रद्द या स्थगित करनी पड़ सकती है।
सरकारी कामकाज ठप पड़ने से अमेरिका में हवाई सेवाएं चरमराने लगी हैं। अगर शटडाउन जल्द समाप्त नहीं हुआ, तो विशेषज्ञों के अनुसार यह अब तक का सबसे बड़ा विमानन संकट बन सकता है, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था और यात्रियों दोनों को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है।