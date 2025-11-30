मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    California Shooting: USA के कैलिफोर्निया में गोलीबारी, 4 लोगों की मौत; 10 घायल

    अमेरिका के स्टॉकटन शहर में भीषण गोलीबारी हुई है। अचानक एक बैंक्वेट हॉल में अंधाधूंध गोलियां चलीं। इस घटना में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, वहीं 10 लोग गंभीर घायल हैं। उनका इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sun, 30 Nov 2025 11:18:20 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 30 Nov 2025 11:22:19 AM (IST)
    California Shooting: USA के कैलिफोर्निया में गोलीबारी, 4 लोगों की मौत; 10 घायल
    कैलिफॉर्निया के एक शहर गोलीबारी

    HighLights

    1. अमेरिका के स्टॉकटोन शहर में गोलीबारी
    2. बैंक्वेट हॉल में हुई गोलीबारी में 4 की मौत
    3. घटना में महिला बच्चों समेट 10 घायल

    डिजिटल डेस्क: संयुक्त राष्ट्र अमेरिका (USA) के कैलिफोर्निया प्रांत से गोलीबारी की खबर सामने आ रही है। यह घटना स्टॉकटन शहर के बैंक्वेट हॉल में हुई है। इस गोलीबारी में अब तक 4 लोगों के मरने की खबर सामने आ रही है, जबकि 10 लोग घायल हैं। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।

    अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, स्टॉकटन शहर के बैंक्वेट हॉल में शनिवार रात अंधाधुंध फायरिंग हुई है। सैन जोकिन काउंटी शेरिफ कार्यायल के प्रवक्ता ने बताया कि फायरिंग में महिलाओं और बच्चों को भी गोलियां लगी हैं। उन्होंने बताया कि शुरूआती जांच में यह एक सोची-समझी साजिश लग रही है।


    अधिकारियों के अनुसार, गोलीबारी के पीछे के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

    इस खबर में लगातार अपडेट जारी है। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए नईदुनिया के साथ।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.