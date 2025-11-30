California Shooting: USA के कैलिफोर्निया में गोलीबारी, 4 लोगों की मौत; 10 घायल

डिजिटल डेस्क: संयुक्त राष्ट्र अमेरिका (USA) के कैलिफोर्निया प्रांत से गोलीबारी की खबर सामने आ रही है। यह घटना स्टॉकटन शहर के बैंक्वेट हॉल में हुई है। इस गोलीबारी में अब तक 4 लोगों के मरने की खबर सामने आ रही है, जबकि 10 लोग घायल हैं। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।

अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, स्टॉकटन शहर के बैंक्वेट हॉल में शनिवार रात अंधाधुंध फायरिंग हुई है। सैन जोकिन काउंटी शेरिफ कार्यायल के प्रवक्ता ने बताया कि फायरिंग में महिलाओं और बच्चों को भी गोलियां लगी हैं। उन्होंने बताया कि शुरूआती जांच में यह एक सोची-समझी साजिश लग रही है।

🇺🇸STOCKTON MASS SHOOTING: 12+ VICTIMS, CHILDREN CRITICALLY INJURED AS POLICE LOCK DOWN AREA🚨 A mass shooting erupted Saturday night on Lucille Avenue near Thornton Road in Stockton, California, with early reports indicating 12–14 victims. Scanner dispatches said a… https://t.co/rCnf2WM03Z pic.twitter.com/3TjhKF6mnJ — Info Room (@InfoR00M) November 30, 2025

अधिकारियों के अनुसार, गोलीबारी के पीछे के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

