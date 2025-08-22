कौन थे लॉर्ड स्वराज पॉल.. ब्रिटेन के एनआरआई उद्योगपति की 94 साल की उम्र में मौत, PM मोदी ने जताया दुख

डिजिटल डेस्क, इंदौर। प्रसिद्ध एनआरआई उद्योगपति और परोपकारी लॉर्ड स्वराज पॉल का गुरुवार शाम लंदन में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यूके स्थित कैपारो समूह के संस्थापक रहे पॉल उद्योग, राजनीति और समाजसेवा में काफी सक्रिय थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने स्वराज पॉल को भारत-ब्रिटेन संबंधों को मजबूत बनाने वाला व्यक्तित्व बताया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि स्वराज पॉल जी के निधन से अत्यंत दुःखी हूं। ब्रिटेन में उद्योग, परोपकार और जनसेवा में उनके योगदान और भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए उनके अटूट समर्थन को सदैव याद रखा जाएगा। मुझे हमारी अनेक मुलाकातें याद आती हैं। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ॐ शांति।

ब्रिटेन में जाकर बने बड़े उद्योगपति

Deeply saddened by the passing of Shri Swaraj Paul Ji. His contributions to industry, philanthropy and public service in the UK, and his unwavering support for closer ties with India will always be remembered. I fondly recall our many interactions. Condolences to his family and… pic.twitter.com/6G7D4gDDD1 — Narendra Modi (@narendramodi) August 22, 2025

लॉर्ड स्वराज पॉल का जन्म 1931 में अविभाजित पंजाब के जालंधर में हुआ था। भारत में अपनी शुरुआती शिक्षा पूरी करने के बाद वह अमेरिका चले गए थे। उसके बाद ब्रिटेन में उन्होंने सफल बिजनेस शुरू किया। Caparo Group एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है।

Lord Swraj Paul ब्रिटेन के अमीरों की सूची में थे शामिल

लॉर्ड स्वराज पॉल ब्रिटेन के सबसे अमीर लोगों की सूची में हर साल शामिल होते थे। इस साल 2 अरब पाउंड की संपत्ति के साथ उनका 81वां स्थान आया था। उनकी कंपनी कैपारो ग्रुप स्टील और इंजीनियरिंग क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कंपनी है। कंपनी का काम ब्रिटेन, भारत, उत्तरी अमेरिका और मध्य पूर्व सहित दुनिया भर के 40 से अधिक देशों में फैला हुआ है। उनके बेटे आकाश पॉल वर्तमान में कैपारो इंडिया के अध्यक्ष और समूह के निदेशक हैं।