    अमेरिका के कंजर्वेटिव नेता और डोनाल्ड ट्रंप (Trump Ally Killed) के करीबी चार्ली कर्क (Charlie Kirk Murder) की मंच पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। हाल ही में उन्होंने भारतीयों को वीजा (Indian Visa Row) देने पर सवाल उठाए थे। घटना के बाद एफबीआई ने संदिग्ध की तस्वीरें जारी कर दी हैं और हत्या में इस्तेमाल राइफल बरामद कर ली गई है।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 12 Sep 2025 01:48:14 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Sep 2025 01:48:14 AM (IST)
    कौन थे ट्रंप के करीबी Charlie Kirk? भारतीयों पर दिया था विवादित बयान, FBI ने जारी की संदिग्ध की तस्वीरें
    कौन थे ट्रंप के करीबी Charlie Kirk?

    HighLights

    1. मंच पर भाषण देते वक्त 31 वर्षीय चार्ली कर्क को मारी गई गोली।
    2. भारतीय इमीग्रेशन को लेकर दिया था विवादित बयान।
    3. एफबीआई ने संदिग्ध की तस्वीरें और राइफल बरामद की।

    एजेंसी, नई दिल्ली। अमेरिका में बुधवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब ट्रंप के करीबी नेता चार्ली कर्क (Charlie Kirk Murder) की एक सभा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। कर्क मंच से भाषण दे रहे थे, तभी स्नाइपर ने फायरिंग की। हमलावर गोली चलाने के बाद छत से कूदकर फरार हो गया।

    भारतीयों पर वीजा बयान

    किर्क पिछले दिनों अपने बयानों को लेकर चर्चा में थे। 2 सितंबर को उन्होंने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर लिखा था कि अमेरिका को भारत से आने वाले लोगों को वीजा (Indian Visa Row) देने की कोई जरूरत नहीं है। उनका कहना था कि भारतीयों की वजह से अमेरिकी कामगारों की नौकरियां प्रभावित हो रही हैं।

    उन्होंने लिखा था – बहुत हो गया, अब हमें अपने लोगों को प्राथमिकता देनी होगी।” इस बयान पर भारतीय समुदाय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी।

    इजरायल से नजदीकी

    चार्ली कर्क अक्सर कॉलेज छात्रों के बीच कंजर्वेटिव विचारधारा को बढ़ावा देते थे। गाजा युद्ध के दौरान वे खुलकर इजरायल के समर्थन में बोले। कई बहसों में वे फिलिस्तीन की आलोचना करते दिखे थे। उनकी पहचान ट्रंप के "अमेरिका फर्स्ट" एजेंडे के प्रबल समर्थक के तौर पर थी।

    एफबीआई की कार्रवाई

    हत्या के बाद जांच एजेंसियां हरकत में आ गईं। एफबीआई ने संदिग्ध की दो तस्वीरें जारी की हैं। तस्वीरों में वह टोपी, धूप का चश्मा और काली शर्ट पहने दिख रहा है। अधिकारियों ने बताया कि हत्या में इस्तेमाल की गई उच्च-शक्ति वाली राइफल बरामद कर ली गई है। एफबीआई ने जनता से अपील की है कि अगर संदिग्ध के बारे में कोई जानकारी मिले तो तुरंत साझा करें।

