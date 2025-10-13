एक चौंकाने वाले खुलासे में, पूर्वी चीन की एक महिला को अपने पति के 16 साल पुराने अफेयर का पता तब चला जब उसकी रखैल शोक वस्त्रों में उसके ससुर के अंतिम संस्कार में पहुंची और खुद को परिवार का सदस्य बताया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट द्वारा रिपोर्ट किए गए इस मामले को चीनी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है, जिसमें लाखों लोग गुस्से भरे संदेश पोस्ट कर रहे हैं और चीन में बहुविवाह पर सख्त नियम लागू करने की मांग कर रहे हैं।

अंतिम संस्कार में परिवार के सदस्य के रूप में रखैल शांग नामक महिला की शादी वांग से 19 साल पहले हुई थी। जून 2022 में, शेडोंग प्रांत में शांग के ससुर के अंतिम संस्कार के दौरान, उसने शोक मनाने वालों के बीच एक अपरिचित महिला को देखा। वेन के रूप में पहचानी गई महिला काले रंग के कपड़े पहने हुए थी और उसने खुद को वांग की "बहू" के रूप में पेश किया, जो ताबूत के बगल में इस तरह रो रही थी जैसे कि वह एक वैध परिवार की सदस्य हो।

वेन के आचरण से चकित होकर, शांग ने सीधे वांग पर आरोप लगाया। उसके टालमटोल और अस्पष्ट जवाबों ने केवल उसके संदेह को हवा दी। मामले को छोड़ने को तैयार नहीं, शांग ने मामले की सूचना अदालत में दी, जहां वांग के 16 साल लंबे अफेयर की गंभीरता का पता चला। 16 साल तक चला, गुप्त रूप से बच्चा पैदा हुआ जांच से पता चला कि वांग शांग से शादी के तीसरे साल में वेन से मिला था। लंबी दूरी की ट्रकिंग असाइनमेंट पर जाने के बहाने, वांग चुपके से वेन के साथ दूसरे शहर में रहता था। दोनों का एक बच्चा था, और पड़ोसियों ने वांग और वेन को खुद को पति और पत्नी कहते हुए देखा, भले ही वे कानूनी रूप से विवाहित नहीं थे। वांग वेन के सर्जिकल सहमति फॉर्म पर हस्ताक्षर करने तक चला गया, यह दावा करते हुए कि वह उसका पति है।