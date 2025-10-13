एक चौंकाने वाले खुलासे में, पूर्वी चीन की एक महिला को अपने पति के 16 साल पुराने अफेयर का पता तब चला जब उसकी रखैल शोक वस्त्रों में उसके ससुर के अंतिम संस्कार में पहुंची और खुद को परिवार का सदस्य बताया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट द्वारा रिपोर्ट किए गए इस मामले को चीनी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है, जिसमें लाखों लोग गुस्से भरे संदेश पोस्ट कर रहे हैं और चीन में बहुविवाह पर सख्त नियम लागू करने की मांग कर रहे हैं।
शांग नामक महिला की शादी वांग से 19 साल पहले हुई थी। जून 2022 में, शेडोंग प्रांत में शांग के ससुर के अंतिम संस्कार के दौरान, उसने शोक मनाने वालों के बीच एक अपरिचित महिला को देखा। वेन के रूप में पहचानी गई महिला काले रंग के कपड़े पहने हुए थी और उसने खुद को वांग की "बहू" के रूप में पेश किया, जो ताबूत के बगल में इस तरह रो रही थी जैसे कि वह एक वैध परिवार की सदस्य हो।
वेन के आचरण से चकित होकर, शांग ने सीधे वांग पर आरोप लगाया। उसके टालमटोल और अस्पष्ट जवाबों ने केवल उसके संदेह को हवा दी। मामले को छोड़ने को तैयार नहीं, शांग ने मामले की सूचना अदालत में दी, जहां वांग के 16 साल लंबे अफेयर की गंभीरता का पता चला।
जांच से पता चला कि वांग शांग से शादी के तीसरे साल में वेन से मिला था। लंबी दूरी की ट्रकिंग असाइनमेंट पर जाने के बहाने, वांग चुपके से वेन के साथ दूसरे शहर में रहता था। दोनों का एक बच्चा था, और पड़ोसियों ने वांग और वेन को खुद को पति और पत्नी कहते हुए देखा, भले ही वे कानूनी रूप से विवाहित नहीं थे। वांग वेन के सर्जिकल सहमति फॉर्म पर हस्ताक्षर करने तक चला गया, यह दावा करते हुए कि वह उसका पति है।
अदालत की सुनवाई के दौरान, वांग ने जोर देकर कहा कि उसने और वेन ने कभी भी कानूनी रूप से शादी का पंजीकरण नहीं कराया था, लेकिन वे "केवल एक-दूसरे का समर्थन कर रहे थे।" फिर भी, अदालत ने अन्यथा निर्णय लिया। वांग ने वास्तव में वेन के साथ कॉमन-लॉ मैरिज में प्रवेश किया था, जबकि कानूनी रूप से शांग से विवाहित था, जिससे वह बहुविवाह का दोषी हो गया। वांग को एक साल की जेल की सजा सुनाई गई, और बाद में उसकी अपील खारिज कर दी गई।
चीन में, बहुविवाह को वैवाहिक अखंडता के लिए एक गंभीर अपराध माना जाता है और इसमें दो साल तक की कैद की सजा हो सकती है। इसके अलावा, कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी तलाक के दौरान वित्तीय मुआवजे के मामले में भौतिक और भावनात्मक नुकसान का दावा करने का भी हकदार है।
इस मामले ने इंटरनेट पर व्यापक आक्रोश को जन्म दिया है, जिसमें अधिकांश नेटिज़न्स वांग के कार्यों की निंदा कर रहे हैं। एक टिप्पणीकार ने कहा, "वांग ने अपने स्वार्थी हितों के लिए दो परिवारों को बर्बाद कर दिया। उसकी सजा बहुत हल्की है।" एक अन्य टिप्पणीकार ने कहा, "शांग तलाक और भावनात्मक मुआवजे का पूरा हकदार है। वेन पर भी कुछ जिम्मेदारी बनती है अगर उसे पता है कि उसका एक विवाहित पुरुष से बच्चा है।"