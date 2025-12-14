Year Ender 2025: तंजानिया से अमेरिका तक... 2025 में इन देशों में बदली सत्ता, जानिए इस साल कितने देशों में हुए चुनाव

डिजिटल डेस्क: दिसंबर की शुरुआत के साथ ही साल 2025 के समाप्त होने की उलटी गिनती शुरू हो गई है। यह वर्ष न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए राजनीतिक रूप से बेहद अहम रहा। कहीं लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए तो कहीं भारी विरोध प्रदर्शनों और सत्ता परिवर्तन ने वैश्विक राजनीति की दिशा बदल दी।