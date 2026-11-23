बिजनेस डेस्क। 7वें पे कमीशन के 10 साल की समय सीमा दिसंबर 2025 में समाप्त हो गई है। केंद्र सरकार ने उससे पहले ही 8वें वेतन आयोग का गठन कर दिया था और इसे रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया है, जिसमें से 12 महीने बीत चुके हैं। इस दौरान आयोग ने देश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर कर्मचारी संगठनों से उनकी राय मांगी है। इन बैठकों में फिटमेंट फैक्टर, एनुअल इंक्रीमेंट, फैमिली पेंशन और डीए जैसे मुद्दे सबसे ज्यादा चर्चा में रहे हैं।

फिटमेंट फैक्टर 4 तक रखने की हुई है मांग मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन ने 3.61, जबकि NC-JCM ने 3.8333 फिटमेंट फैक्टर रखने की मांग की है। वहीं, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने 4.0 फिटमेंट फैक्टर की डिमांड रखी है। अगर सरकार इन मांगों को मान लेती है, तो 25,000, 35,000 और 50,000 रुपये बेसिक पे पाने वाले कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल आएगा।