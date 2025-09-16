8th Pay Commission: अब इंतजार हुआ खत्म, सरकार ने दिए संकेत, कब लागू हो सकता है 8th Pay Commission, सैलरी और DA में बड़ा इजाफा संभव

बिजनेस डेस्क। 8th Pay Commission का इंतजार देशभर के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लंबे समय से है। इस आयोग के लागू होने से कर्मचारियों को वेतन के साथ-साथ पेंशन में भी सीधा फायदा मिलेगा। अब इसको लेकर सरकार की ओर से संकेत मिले हैं कि जल्द ही बड़ी खुशखबरी आ सकती है।

2026 या 2027 में आएगा 8th Pay Commission? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 8th Pay Commission (आठवां वेतन आयोग) साल 2026 से ही लागू हो सकता है। यानी कर्मचारियों को 2027 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बीते महीने गवर्नमेंट इम्पलॉयीज नेशनल कन्फेडरेशन (GENC) के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि वेतन आयोग को लेकर राज्य सरकारों से बातचीत जारी है।