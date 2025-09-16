मेरी खबरें
    8th Pay Commission: अब इंतजार हुआ खत्म, सरकार ने दिए संकेत, कब लागू हो सकता है 8th Pay Commission, सैलरी और DA में बड़ा इजाफा संभव

    8th Pay Commission का इंतजार देशभर के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लंबे समय से है। इस आयोग के लागू होने से कर्मचारियों को वेतन के साथ-साथ पेंशन में भी सीधा फायदा मिलेगा। अब इसको लेकर सरकार की ओर से संकेत मिले हैं कि जल्द ही बड़ी खुशखबरी आ सकती है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Tue, 16 Sep 2025 06:43:22 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 16 Sep 2025 06:43:22 AM (IST)
    बिजनेस डेस्क। 8th Pay Commission का इंतजार देशभर के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लंबे समय से है। इस आयोग के लागू होने से कर्मचारियों को वेतन के साथ-साथ पेंशन में भी सीधा फायदा मिलेगा। अब इसको लेकर सरकार की ओर से संकेत मिले हैं कि जल्द ही बड़ी खुशखबरी आ सकती है।

    2026 या 2027 में आएगा 8th Pay Commission?

    मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 8th Pay Commission (आठवां वेतन आयोग) साल 2026 से ही लागू हो सकता है। यानी कर्मचारियों को 2027 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बीते महीने गवर्नमेंट इम्पलॉयीज नेशनल कन्फेडरेशन (GENC) के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि वेतन आयोग को लेकर राज्य सरकारों से बातचीत जारी है।

    कितनी बढ़ सकती है सैलरी?

    8वें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में इजाफा हो सकता है। चर्चा है कि वर्तमान बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये से बढ़ाकर 26 हजार रुपये तक की जा सकती है। हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है।

    8th Pay Commission से जुड़ी अहम जानकारी

    भारत में हर 10 साल बाद नया वेतन आयोग गठित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाले वेतन, भत्तों और पेंशन लाभ की समीक्षा करना है। अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग से करीब 50 लाख कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशनधारकों को फायदा मिलेगा।

    महंगाई भत्ते पर भी राहत की उम्मीद

    वेतन आयोग के साथ-साथ कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (DA) को लेकर भी राहत मिल सकती है। रिपोर्ट्स की मानें तो जून से दिसंबर 2025 के लिए महंगाई भत्ता पहले से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। जनवरी-जून 2025 के लिए इसमें केवल 2% की वृद्धि हुई थी।

    विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बार 3% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का डीए 55% है। नए संशोधन की घोषणा अक्टूबर या नवंबर 2025 में होने की संभावना है।

