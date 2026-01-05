मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    महिलाओं के लिए सुनहरा मौका... सरकार दे रही है 3 लाख तक का लोन, घर बैठे शुरू करें अपना बिजनेस, ऐसे करें अप्लाई

    Scheme for Womens: इस योजना के जरिए ऐसी महिलाओं को मदद दी जा रही है जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं, लेकिन पूंजी की कमी के कारण पीछे रह जात ...और पढ़ें

    By Dheeraj BelwalEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Mon, 05 Jan 2026 03:03:03 PM (IST)Updated Date: Mon, 05 Jan 2026 03:03:03 PM (IST)
    महिलाओं के लिए सुनहरा मौका... सरकार दे रही है 3 लाख तक का लोन, घर बैठे शुरू करें अपना बिजनेस, ऐसे करें अप्लाई
    महिलाओं के लिए सुनहरा मौका।

    HighLights

    1. खुद का बिजनेस शुरू करने का सुनहरा मौका
    2. महिलाओं के लिए वरदान बनी यह योजना
    3. बिना प्रोसेसिंग फीस मिलेगा ₹3 लाख का ऋण

    बिजनेस डेस्क। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में सरकार की 'उद्योगिनी योजना' (Udyogini Yojana) एक गेम-चेंजर साबित हो रही है। इस योजना के जरिए ऐसी महिलाओं को मदद दी जा रही है जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं, लेकिन पूंजी की कमी के कारण पीछे रह जाती हैं। योजना की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें 3 लाख रुपये तक का लोन बिना किसी गारंटी (No Collateral) के उपलब्ध कराया जाता है।

    क्या है उद्योगिनी योजना और इसकी खासियत?

    यह योजना मुख्य रूप से ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करती है। इसके मुख्य आकर्षण निम्नलिखित हैं:

    • लोन की राशि: नया बिजनेस शुरू करने के लिए अधिकतम 3 लाख रुपये तक का ऋण।

    • जीरो प्रोसेसिंग फीस: इस लोन को लेने के लिए महिलाओं को कोई भी अतिरिक्त प्रोसेसिंग चार्ज नहीं देना पड़ता।

    • फ्री ट्रेनिंग: योजना के अंतर्गत ब्यूटी पार्लर, सिलाई, कैंटीन मैनेजमेंट जैसे 88 विभिन्न प्रकार के उद्योगों के लिए प्रशिक्षण और सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाता है।

    किन्हें मिलेगा लाभ?

    योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने कुछ मानक तय किए हैं:

    • आयु सीमा: आवेदक महिला की उम्र 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

    • आय सीमा: परिवार की कुल वार्षिक आय 1.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए (विशेष श्रेणियों के लिए नियमों में छूट संभव है)।

    • क्षेत्र: वर्तमान में इस विशेष सब्सिडी प्रारूप का लाभ मुख्य रूप से कर्नाटक की महिलाओं के लिए प्रभावी है, हालांकि अन्य राज्यों में भी इसी तरह की योजनाएं बैंक स्तर पर संचालित हैं।

    सब्सिडी का बड़ा फायदा

    सरकार इस लोन पर भारी सब्सिडी भी देती है, जिससे कर्ज का बोझ कम हो जाता है:

    • SC/ST वर्ग की महिलाएं: इन्हें सरकार की ओर से 50 फीसदी तक की सब्सिडी मिलती है।

    • सामान्य वर्ग की महिलाएं: इन्हें 30 फीसदी (अधिकतम 90,000 रुपये) तक की सब्सिडी का लाभ मिलता है।

    यह भी पढ़ें- 1 फरवरी को रविवार, क्या छुट्टी के दिन संसद में बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण? जानिए क्या है परंपरा

    आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

    यदि आप इस योजना के लिए अप्लाई करना चाहती हैं, तो निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखें:

    • पहचान पत्र: आधार कार्ड और पैन कार्ड।

    • प्रमाण पत्र: आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र।

    • प्रोजेक्ट रिपोर्ट: आपको एक रिपोर्ट देनी होगी कि आप कौन सा बिजनेस (जैसे- सिलाई केंद्र, अगरबत्ती निर्माण, किराना स्टोर आदि) शुरू करना चाहती हैं और उसमें कितना खर्च आएगा।

    कैसे और कहां करें आवेदन?

    उद्योगिनी योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को अपने नजदीकी सरकारी या निजी बैंक (जो इस योजना के तहत रजिस्टर्ड हो) में जाकर संपर्क करना होगा। वहां 'उद्योगिनी योजना' का आवेदन फॉर्म भरकर सभी दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.