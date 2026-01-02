मेरी खबरें
    नए साल पर लगने जा रहा झटका! घर बनाना होगा महंगा, बढ़ने वाले हैं सीमेंट के दाम, इतनी होगी बढ़ोतरी

    'Cogencis' की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, सीमेंट कंपनियां विशेष रूप से दक्षिण भारत के बाजारों में अपनी कीमतों में संशोधन करने जा रही हैं। आंध्र प्रदे ...और पढ़ें

    By Dheeraj BelwalEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 02 Jan 2026 05:47:33 PM (IST)Updated Date: Fri, 02 Jan 2026 05:47:33 PM (IST)
    नए साल पर लगने जा रहा झटका! घर बनाना होगा महंगा, बढ़ने वाले हैं सीमेंट के दाम, इतनी होगी बढ़ोतरी
    घर बनाना होगा महंगा, बढ़ने वाले हैं सीमेंट के दाम।

    HighLights

    1. नए साल पर पड़ेगी महंगाई की मार
    2. घर बनाना होगा और भी खर्चीला
    3. ₹30 तक महंगा हो सकता है सीमेंट

    बिजनेस डेस्क। नए साल की शुरुआत के साथ ही आम आदमी के लिए महंगाई के मोर्चे पर एक चिंताजनक खबर सामने आई है। निर्माण क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सीमेंट के दामों में बड़ी बढ़ोतरी की तैयारी चल रही है, जिसका सीधा असर मकान बनाने के बजट पर पड़ सकता है।

    दक्षिण भारत में बढ़ेंगे दाम

    'Cogencis' की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, सीमेंट कंपनियां विशेष रूप से दक्षिण भारत के बाजारों में अपनी कीमतों में संशोधन करने जा रही हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में सीमेंट की कीमतों में उछाल आने की पूरी संभावना है। बताया जा रहा है कि सीमेंट की प्रति बोरी (50 किलोग्राम) पर 20 रुपये से लेकर 30 रुपये तक का इजाफा किया जा सकता है।


    शेयर बाजार में दिखा सकारात्मक असर

    जहां एक तरफ ग्राहकों के लिए यह खबर निराशाजनक है, वहीं शेयर बाजार के निवेशकों के लिए यह संकेत उत्साहजनक साबित हुए हैं। कीमतों में बढ़ोतरी की खबर मिलते ही प्रमुख सीमेंट कंपनियों के शेयरों में खरीदारी का रुझान बढ़ गया है।

    इन शेयरों में दर्ज की गई 2% तक की तेजी:

    जेके सीमेंट (JK Cement)

    डालमिया भारत (Dalmia Bharat)

    एसीसी (ACC)

    जेएसडब्ल्यू सीमेंट (JSW Cement)

    इंडिया सीमेंट (India Cements)

    स्टार सीमेंट (Star Cement)

