नए साल पर लगने जा रहा झटका! घर बनाना होगा महंगा, बढ़ने वाले हैं सीमेंट के दाम, इतनी होगी बढ़ोतरी

बिजनेस डेस्क। नए साल की शुरुआत के साथ ही आम आदमी के लिए महंगाई के मोर्चे पर एक चिंताजनक खबर सामने आई है। निर्माण क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सीमेंट के दामों में बड़ी बढ़ोतरी की तैयारी चल रही है, जिसका सीधा असर मकान बनाने के बजट पर पड़ सकता है।

दक्षिण भारत में बढ़ेंगे दाम 'Cogencis' की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, सीमेंट कंपनियां विशेष रूप से दक्षिण भारत के बाजारों में अपनी कीमतों में संशोधन करने जा रही हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में सीमेंट की कीमतों में उछाल आने की पूरी संभावना है। बताया जा रहा है कि सीमेंट की प्रति बोरी (50 किलोग्राम) पर 20 रुपये से लेकर 30 रुपये तक का इजाफा किया जा सकता है।