नए साल पर लगने जा रहा झटका! घर बनाना होगा महंगा, बढ़ने वाले हैं सीमेंट के दाम, इतनी होगी बढ़ोतरी

बिजनेस डेस्क। नए साल की शुरुआत के साथ ही आम आदमी के लिए महंगाई के मोर्चे पर एक चिंताजनक खबर सामने आई है। निर्माण क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सीमेंट के दामों में बड़ी बढ़ोतरी की तैयारी चल रही है, जिसका सीधा असर मकान बनाने के बजट पर पड़ सकता है।
'Cogencis' की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, सीमेंट कंपनियां विशेष रूप से दक्षिण भारत के बाजारों में अपनी कीमतों में संशोधन करने जा रही हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में सीमेंट की कीमतों में उछाल आने की पूरी संभावना है। बताया जा रहा है कि सीमेंट की प्रति बोरी (50 किलोग्राम) पर 20 रुपये से लेकर 30 रुपये तक का इजाफा किया जा सकता है।
जहां एक तरफ ग्राहकों के लिए यह खबर निराशाजनक है, वहीं शेयर बाजार के निवेशकों के लिए यह संकेत उत्साहजनक साबित हुए हैं। कीमतों में बढ़ोतरी की खबर मिलते ही प्रमुख सीमेंट कंपनियों के शेयरों में खरीदारी का रुझान बढ़ गया है।
जेके सीमेंट (JK Cement)
डालमिया भारत (Dalmia Bharat)
एसीसी (ACC)
जेएसडब्ल्यू सीमेंट (JSW Cement)
इंडिया सीमेंट (India Cements)
स्टार सीमेंट (Star Cement)