आधार कार्ड पर नए फैसले से हो सकती है आपके माता-पिता को परेशानी, जरूरी काम जाएंगे अटक

बिजनेस डेस्क। आज के समय में आधार कार्ड (Aadhaar Card) एक मुख्य पहचान दस्तावेज है, जिसका उपयोग लगभग हर आधिकारिक काम में होता है। हालांकि, उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है, जिसके तहत आधार कार्ड अब एक जरूरी सरकारी काम के लिए मान्य नहीं होगा।

उत्तर प्रदेश सरकार ने यह स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि आधार कार्ड को अब बर्थ सर्टिफिकेट (Birth Certificate) या जन्म की तारीख के सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। आधार क्यों नहीं है मान्य? (मुख्य कारण) राज्य के प्लानिंग डिपार्टमेंट (योजना विभाग) ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। डिपार्टमेंट ने जोर देकर कहा है कि आधार कार्ड में कोई भी आधिकारिक तौर पर प्रमाणित (Officially Certified) जन्म रिकॉर्ड नहीं होता है। इसलिए, इसे किसी व्यक्ति की जन्म की जानकारी साबित करने के लिए एक असली दस्तावेज़ (Genuine Document) नहीं माना जा सकता है।