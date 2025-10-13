Diwali 2025: धनतेरस से पहले बाजार में 'चांदी ही चांदी', दाम बढ़े पर कम नहीं हुई मांग, एंटीक मूर्तियां बनी सबकी पसंद

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर। चांदी ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहली बार चांदी की कीमत 1.60 लाख रुपये प्रति किलो को भी पार कर गई है। लेकिन इसके बाद भी चांदी की डिमांड खूब है। मूर्तियां हों या पूजा और गहनों के आर्टिकल्स लोग खूब खरीदारी कर रहे हैं। चांदी की बढ़ती कीमतों के बाद भी लोगों में उत्साह बना हुआ है। धनतेरस पर भी लोगों को लुभाने के लिए आकर्षक मूर्तियां और गहने बाजार में आए हुए हैं। एंटीक मूर्तियों का बेस चांदी ही है, लेकिन यह इतनी आकर्षक हैं कि लोग धनतेरस के लिए एडवांस में मूर्तियों को बुक कर रहे हैं।

चांदी की मूर्तियां हैं एंटीक धनतेरस पर सोना और चांदी के गहने व विभिन्न आर्टिकल्स लोग खूब खरीदते हैं। सराफा कारोबारी संदीप मित्तल ने बताया कि इस बार लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती, कुबेर की चांदी की मूर्तियां एंटीक हैं। यह ऐसी प्रतिमाएं हैं जो सालों साल बाद भी काली नहीं पड़तीं। चांदी की प्रतिमाओं की देखभाल करनी पड़ती है, क्योंकि हवा लगने पर इनमें कालापन आ जाता है।