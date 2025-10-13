Pushya Nakshatra 2025: पुष्य नक्षत्र बाजार रहेंगे गुलजार, धनतेरस से पहले बरसेगा धन, इन चीजों की होगी जमकर खरीदारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौर। दीपोत्सव के लिए सजे बाजार में 14 अक्टूबर पुष्य नक्षत्र में खूब ग्राहकी होगी। जीएसटी में राहत मिलने से बाजार में उत्साह है। सभी बाजारों में अच्छी बुकिंग के साथ ही खरीदारी भी जोरदार है। वाहन बाजार में पुष्य नक्षत्र के शुभ मुहूर्त में खरीदी के लिए करीब 200 वाहनों की बुकिंग हुई है। शो रूम संचालकों का कहना है कि पुष्य नक्षत्र में मंदसौर 300 से अधिक वाहनों की बिक्री का अनुमान है। वहीं सराफा बाजार में भी पुष्य नक्षत्र के लिए बुकिंग हो चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, बाजार और बही खाते के बाजार भी सजकर ग्राहकी के लिए तैयार हैं। सभी बाजारों में पुष्य नक्षत्र के एक दिन पहले तैयारियां चलती रही। इसके साथ ही धनतेरस और दीपावली पर भी खरीदी के लिए ग्राहकों द्वारा बुकिंग की जा रही है।

14 अक्टूबर को मंगल पुष्य नक्षत्र दीपावली से पहले 14 अक्टूबर को मंगल पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र में खरीदी बेहद शुभ मानी जाती है। यही कारण है कि ग्राहक भी पुष्य नक्षत्र का ही इंतजार करते हैं। इसके साथ ही ग्राहकी का इंतजार कर रहे व्यवसायियों ने इसी आस में दुकानें सजाई हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, बर्तन, सराफा, ऑटोमोबाइल के साथ कपड़ा बाजार में भी जमकर खरीददारी की उम्मीद है। शहर के दुपहिया वाहन शोरूम पर एक सप्ताह पूर्व से ही वाहनों की बुकिंग शुरू हो चुकी है। सोमवार की दोपहर तक सभी शो रूम पर मिलाकर करीब 200 से अधिक वाहनों की बुकिंग हो चुकी है। लोग वाहन शुभ मुहूर्त में अपने घर ले जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, आभूषण की नई डिजाइनों की मांग को देखते हुए व्यापारियों ने भी तैयारी शुरू कर दी है। कपड़ा और बर्तन बाजारों में भी अच्छी ग्राहकी होने की उम्मीद है।

ऑटोमोबाइल शहर में दुपहिया और चार पहिया वाहनों के 10 से अधिक शोरूम हैं। वाहनों के शो रूम पर पुष्य नक्षत्र के शुभ मुहूर्त में खरीदी के लिए वाहनों की बुकिंग सोमवार को भी चलती रही। पुष्य नक्षत्र को लेकर व्यापारियों के साथ ही वाहन खरीदी को लेकर ग्राहकों में उत्साह है। जीएसटी में राहत मिलने के बाद से ही वाहन बाजार में उत्साह की दिवाली है। व्यवसायियों के अनुसार पुष्य नक्षत्र के शुभ मुहूर्त में सभी शो रूम से करीब 300 से अधिक वाहन लोग अपने घर ले जाएंगे। वाहन शो रूम संचालक त्रिलोकसिंह नारंग ने बताया कि पुष्य नक्षत्र में अच्छी बिक्री की उम्मीद है। पिछले साल की तुलना में इस साल अधिक उत्साह है। बुकिंग भी अच्छी हुई है। इसके साथ ही कार सहित अन्य बड़े वाहनों के बाजार में भी उत्साह है। सराफा बाजार सराफा बाजार में शहर में करीब 250 से अधिक दुकानें हैं। नवरात्र से ही अच्छा व्यापार चल रहा है। अब पुष्य नक्षत्र में खरीदी के लिए सराफा बाजार भी पूरी तरह से तैयार है। सराफा व्यापारी विजय मेहता ने बताया कि बहुत अच्छा व्यापार है। पुष्य नक्षत्र के लिए सोने-चांदी की ज्वेलरी की बुकिंग हो चुकी है। पुष्य नक्षत्र पर शुभ मुहूर्त में सोने के ईयरिंग, मंगलसूत्र, चेन, लाइट वेट रोज गोल्ड, हार और अंगूठी की मांग अच्छी है। सराफा व्यापारी विपिन संघवी ने बताया कि पुष्य नक्षत्र में छोटी ज्वेलरी की मांग तेज है, लाइटवेट ज्वेलरी की मांग बनी हुई है। इसके बाद धनतेरस और दीपावली पर अच्छा व्यापार होने की उम्मीद है। बुकिंग भी चल रही है।