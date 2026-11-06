Indore Sarafa : धनतेरस से पहले सोना 2700 व चांदी 3100 रुपये और हुई महंगी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : अमेरिकी डॉलर के कमजोर होने से बुलियन मार्केट को समर्थन मिल रहा है क्योंकि अमेरिकी मध्यावधि चुनावों (मिडटर्म इलेक्शन) में डेमोक्रेट्स की शुरुआती जीत से राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ गई। जिसका असर डॉलर पर पड़ा। निवेशक अब फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति के बारे में और संकेत पाने के लिए अमेरिकी ’नान-फार्म पेरोल’ डेटा का इंतजार कर रहे हैं। बाजार में दिसंबर में ब्याज दरें बढ़ने की 78 फीसद संभावना जताई जा रही है, जिससे सोने की कीमतों में तेजी सीमित हो सकती है, क्योंकि ऊंची ब्याज दरों पर बिना रिटर्न देने वाली संपत्तियों (जैसे सोना) को अपने पास रखने की ’अपार्चुनिटी कॉस्ट’ बढ़ जाती है।

इसके चलते गुरुवार को कामेक्स पर सोना वायदा 85 डालर उछलकर 4127 डालर प्रति औंस और चांदी वायदा 78 सेंट बढ़कर 52.83 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई। इसके चलते शनिवार को इंदौर मार्केट में भी सोने-चांदी की कीमतों में तेजी रही।