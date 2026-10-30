Ratlam Sarafa: रतलाम में चांदी आधी कीमत पर! सोना भी हुआ सस्ता, देखें ताजा भाव

बिजनेस डेस्क। लगातार बढ़ती महंगाई और रिकॉर्ड कीमतों के कारण खरीदारी से दूरी बना चुके ग्राहकों के लिए त्योहारी सीजन में अच्छी खबर सामने आई है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों को 3.75 से 4 प्रतिशत पर स्थिर रखने के फैसले के बाद भी बुलियन मार्केट में कमजोरी बनी हुई है, जिससे रतलाम सराफा बाजार में सोने और चांदी के दाम काफी नीचे आ चुके हैं।

रतलाम सराफा बाजार में सोने और चांदी के ताजा भाव

ऑल इंडिया बुलियन के अनुसार रतलाम में कीमती धातुओं के ताजा रेट इस प्रकार हैं।

24 कैरेट (999) सोना: ₹1,44,722 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट (916) सोना: ₹1,32,565 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट (750) सोना: ₹1,08,541 प्रति 10 ग्राम

चांदी (999): ₹1,93,992 प्रति किलोग्राम

(नोट: गहने बनवाते समय बिल में मेकिंग चार्ज, वेस्टेज और 3% जीएसटी का भुगतान अलग से करना होता है।)

जनवरी के रिकॉर्ड स्तर से भारी गिरावट

जनवरी 2026 में चांदी ₹4 लाख प्रति किलो के पार चली गई थी, जो अब घटकर सीधे ₹1.97 लाख से ₹1.98 लाख प्रति किलो के दायरे में आ गई है यानी आधी कीमत पर।

सोना भी हुआ काफी सस्ता

जनवरी में सोना ₹1.82 लाख प्रति 10 ग्राम के उच्च स्तर पर था, जो अब घटकर ₹1.43 लाख से ₹1.44 लाख के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

एमसीएक्स (MCX) वायदा भाव

गुरुवार को घरेलू वायदा बाजार में सोना ₹1,42,839 से ₹1,43,920 प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹1,89,615 से ₹1,93,912 प्रति किलो के बीच रही।

वैश्विक बाजार में मंदी

अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना $4,016 से $4,068 प्रति औंस और हाजिर चांदी $51.99 से $54.39 प्रति औंस पर ट्रेड कर रही है।

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सराफा कारोबारियों की राय

शुभम मूणत (सराफा व्यवसायी) का कहना है कि जनवरी में दाम बेहद ऊंचे होने के कारण आम ग्राहक खरीदारी टाल रहे थे, लेकिन अब आई गिरावट आभूषण खरीदने वाले परिवारों के लिए एक बेहतरीन अवसर लेकर आई है।

ऋषभ संघवी (सराफा व्यवसायी) कहते हैं कि चांदी और सोने में आई इस बड़ी गिरावट से बाजार में नई रौनक लौटी है। ग्राहकों को अंतरराष्ट्रीय बाजार के उतार-चढ़ाव पर नजर रखते हुए अपने बजट के अनुसार खरीदारी की योजना बनानी चाहिए।